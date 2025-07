"No pensé que se iba a lanzar al agua", comentó Shuls tras salvar a can. | Foto: composición LR/shuls_off/ Kick

El creador de contenido Shuls, natural de Mazamari en Junín, vivió un momento de preocupación cuando uno de sus perritos era arrastrado por la corriente del río. Todo sucedió cuando el streamer peruano salió de paseo junto a su pareja y sus dos canes por zonas aledañas a su vivienda. Sin embargo, uno de los animales se lanzó al agua y se vivió una escena inesperada. El clip es viral en TikTok.

Streamer Shuls se lanza al río para salvar a su perrito

De acuerdo con la transmisión en Kick, Shuls decidió recorrer el río junto a su pareja y sus perros. La intención era bañarlos en la orilla y que los animalitos tuvieran un momento de esparcimiento en la naturaleza. Pero cuando estaban cerca del borde, el streamer cometió el error de soltarlo de su correa, y el can se lanzó al agua sin imaginar que la fuerza de la corriente lo arrastraría.

De esta forma, Shuls se sacó las zapatillas y se lanzó al agua. En tanto, la pareja del streamer entró en shock al ver que no había rastro del perrito. Luego de algunos minutos, el creador de contenido alcanzó al animal y logró sacarlo del agua. "Me hizo desesperar. No pensé que se iba a lanzar al agua. Casi se lo lleva el río. He tenido que nadar duro con la corriente", contó a sus seguidores en Kick.

Can fue rescatado en Ate

El perrito de raza husky siberiano fue rescatado en Ate. Hace algunas semanas, el alcalde de Ate, Franco Vidal, inspeccionó algunos locales nocturnos y se llevó una sorpresa cuando encontró al animalito encadenado a un poste. "Tranquilo, mi amor", comentó Vidal.

Seguidamente, personal de Serenazgo liberó al can y fue puesto en adopción. Al respecto, el streamer Shuls se ofreció a cuidar del animal y lo llevó a Mazamari.