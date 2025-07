A dos semanas del grave accidente que sufrió Antonio Crespo, más conocido como Furrey, mientras manejaba su scooter, Giselle Minchola, esposa del streamer español, compartió detalles sobre su actual estado de salud. Según explicó la 'Furreyna' mediante una publicación en sus redes sociales, el conductor de 'Habla Good' ya no necesita un ventilador mecánico para poder respirar; sin embargo, continúa inconsciente y su recuperación avanza de forma muy lenta.

"Hace un par de días le han retirado el ventilador mecánico, lo cual es un progreso. Si bien él aún tiene un poco de dificultad respiratoria y no está consciente, por lo menos sus pulmones están respirando por ellos mismos. El avance es lento, muy lento, que a veces es desesperante, pero no va por mal camino. Él está luchando cada minuto y eso es algo bueno", explicó.

Youtuber Furrey continuará en UCI

A pesar de los avances, el youtuber continuará internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado, ya que aún no presenta reacciones. Como se recuerda, el atropello que sufrió en La Victoria le causó fracturas en la clavícula, omóplato y tres costillas, una de las cuales perforó su pulmón. Según la evaluación de los médicos, su proceso de recuperación sería muy lenta.

"Todavía va a seguir en UCI, no sabemos (exactamente) cuanto tiempo más (...) Los doctores me han dicho que este proceso es muy lento. Hay que tener mucha paciencia. Yo sigo ahí con él viendo cualquier cambio mínimo. Mientras no empeore es un buen camino. Él es joven (y eso ayuda). Todavía no está reaccionando, no podemos conversar con él, pero va bien. Va a ser un camino largo y lento, pero vamos bien", sentenció la esposa del streamer.