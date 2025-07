El 9 de julio, en la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria, se produjo un accidente de tránsito en el que un automóvil embistió a Antonio Crespo, conocido como Furrey, mientras se desplazaba en un scooter eléctrico. De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo, conducido por Pablo Castillo, cruzó el semáforo en rojo sin disminuir la velocidad.

Días después del incidente, el 13 de julio el Poder Judicial ordenó seis meses de prisión preventiva contra Castillo. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó de tentativa de homicidio simple, aunque luego reclasificó el caso como lesiones graves, según declaró Jener Cáriga, abogado del conductor de streaming. Mientras tanto, Crespo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Esposa de chofer que atropelló a Furrey rompe en llanto y pide la recuperación del youtuber

El 16 de julio, durante la emisión del programa de entretenimiento 'Amor y fuego', Miryam Robles, esposa de Pablo Castillo, el conductor que atropelló al creador de contenido, Antonio Crespo, brindó declaraciones sobre el incidente. Robles afirmó que acudió al lugar de los hechos tras ser informada del suceso y relató que su esposo se encontraba alterado emocionalmente.

“Llegué al lugar, vi que mi esposo estaba en un ataque de nervios llorando y nervioso también. Entonces, inmediatamente, yo me fui para la clínica”, alegó Robles.

Sumado a eso, indicó que la familia mostró disposición para asumir los gastos vinculados con el accidente. Señaló también que, en la clínica, no conocían el nombre del joven herido, y que por respeto decidió retirarse del lugar. “Yo pregunté cómo se llama y no sabían el nombre del señor, solamente le habían puesto NN. Por respeto me retiré, estaba vivo y eso era lo más importante, la salud del joven”, precisó.

Calificó el hecho como accidente fortuito y expresó su deseo de recuperación para Crespo, así como bienestar para su esposo. “Esto fue un accidente, un caso fortuito que no se lo deseo a nadie. Pido de todo corazón la recuperación del joven y que mi esposo esté bien, somos dos familias que estamos afectadas”, comentó.

Conductor que atropelló a Furrey afirmó que se dirigía a ver a su esposa cuando ocurrió el accidente

A lo largo de la audiencia realizada en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de la Corte Suprema de Lima, Pablo Castillo ofreció su versión sobre el accidente. Según su testimonio, el 9 de julio se encontraba de camino a visitar a su esposa. Con la intención de ahorrar tiempo, tomó una vía alterna por la avenida Nicolás Arriola, momento en el que atropelló al streamer Furrey.

“Iba a recoger a mi esposa, señor magistrado, para ir a almorzar porque ella, por su trabajo, iba a viajar por la noche a Chimbote. Me acerqué para cortar por esa avenida y entrar a donde trabaja mi esposa”, declaró a lo largo la audiencia.