Esposa de Furrey se quiebra tras accidente que sufrió youtuber y pide que oren por él: "No se encuentra bien"

El 9 de julio, el youtuber español Antonio Crespo, conocido en las redes sociales como Furrey, fue atropellado, en la av. Nicolás Arriola 845, La Victoria, mientras se desplazaba en un scooter hacia el programa Good Floro. Ante el incidente, su esposa, Giselle Minchola, más conocida como la Dra. De Juguete o Furreyna, se manifestó a través de sus historias en Instagram, donde relató la situación crítica del creador de contenido: "No se encuentra bien". Además, pidió oraciones a los seguidores de su esposo por su pronta recuperación.

Además, la Furreyna solicitó respeto por su familia y pidió que "no estén, por favor, llenando de mensajes". Gisella Minchola agradeció la preocupación de los seguidores de su esposo y aseguró que, cuando llegue el momento, compartirán toda la información sobre lo sucedido. No obstante, añadió que no responderá los mensajes directos que le envíen: "No me da el corazón para hacerlo ahorita, pero gracias de verdad".

'Furrey' está en emergencias tras accidente, informó 'El Pelao' de Habla Good

Por su parte, José Rodríguez, conocido como "El Pelao", relató en el programa de streaming del 10 de julio de Good Time que Furrey se encontraba trasladándose en su scooter rumbo al programa Good Floro cuando fue atropellado por un auto. Como resultado del accidente, el youtuber sufrió graves heridas. "Furrey desde ayer está en emergencias. Ya, ahorita, no quiero hablar de su estado ni nada. Puntualmente, cuando ya haya noticias que darles, les diremos", declaro Rodríguez.

Asimismo, solicitó a la Municipalidad de La Victoria que facilitara imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido, dado que el incidente ocurrió en la Avenida Nicolás Arriola 845, en La Victoria. Sin embargo, relató que, al intentar obtener información, le informaron que no había grabaciones disponibles. "Si hay casas, negocios o personas con cámaras en los alrededores, les pedimos que nos compartan el video", añadió "El Pelao".

'El Pelao' y 'Furreyna' solicitan que entreguen los documentos de identidad de 'Furrey'

Durante el mismo programa de Good Floro, "El Pelao" solicitó que se devolvieran los documentos de identidad de "Furrey". "Si alguna persona involucrada en el accidente los tiene, por favor, que nos contacte a través del Fono Good o en Instagram. Su nombre es Antonio Crespo Galán", señaló. En la misma línea, Giselle Minchola, a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado de Todo Good en el que se informó sobre el estado de salud de Furrey y la necesidad de recuperar su documento de identidad. "Por favor, solo les pido que devuelvan los documentos, nada más", añadió Furreyna en la publicación.