El accidente que sufrió Antonio Crespo, el popular youtuber y conductor del espacio digital Todo Good, continúa generando conmoción en la opinión pública. El streamer, conocido en YouTube como Furrey, fue violentamente arrollado el pasado 10 de julio por un vehículo cuando se desplazaba en scooter hacia su centro de labores. El incidente ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el auto, manejado por Pablo César Castillo Ticerán, impacta directamente al creador de contenido, lanzándolo varios metros por el aire.

Tras el violento suceso, la situación se tornó aún más crítica. Mientras el creador de contenido yacía malherido en el asfalto, un desconocido se acercó y le robó su mochila. Dentro se encontraban su billetera, tarjetas bancarias, documentos personales y su carné de extranjería. Posteriormente, su familia denunció que las cuentas de Crespo fueron vaciadas y hoy el joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado.

Abogado de Furrey se pronuncia sobre controvertidos comentarios de la defensa del conductor

Durante la audiencia, en la que se le impuso al chofer del vehículo 6 meses de prisión preventiva, su defensa insinuó que el accidente habría sido armado. “El señor influencer Antonio Crespo Galán ha tenido un accidente anteriormente similar del cual, con mofa, en su podcast dijo que es Superman porque a él no le ha pasado nada y que es importante para sacarle billete a la gente. Ahí hay un video. Señor magistrado, el señor ya sabe muy bien. Es como decir una modalidad, un modus operandi", señaló.

Frente a ello, el abogado de Furrey, Jéner Cáriga, calificó el comentario como una estrategia carente de sustento y tomó las declaraciones de acuerdo al contexto en el que se dijo.

“El contexto es alegatos de defensa, donde evidentemente ha tratado de sacar argumentos de donde no hay. Ha quedado evidenciado que es un argumento incongruente, ilógico y no se ajusta a la verdad. Lo tomo por cómo es, una falacia de argumento de defensa (…) Cuando uno está en una audiencia, a veces por querer ganar, le gana el ímpetu al abogado y puede decir cosas que tal vez no se acuerdan a la realidad”, indicó para La República.

Respecto al proceso penal, Cáriga precisó que la Fiscalía ha solicitado una pena que oscila entre 6 y 7 años de prisión para Castillo Ticerán. El letrado detalló para este medio que, incluso si este accediera a una terminación anticipada, la condena no bajaría de los cinco años y seguiría siendo efectiva.

“El Código Procesal Penal señala de que, si la pena concreta ante una posible condena es menos de 5 años, entonces no se debería dar prisión preventiva a ninguna persona, pero en este caso estamos ante un pedido que oscila entre los 6 a 7 años. Así se acoja a una terminación anticipada, la pena tendría que ser efectiva”, sostuvo.

¿Se llegó a formalizar la denuncia contra el ratero que se llevó la mochila de Furrey?

Uno de los aspectos más indignantes del caso fue el robo que sufrió Furrey mientras permanecía inconsciente. A los pocos minutos del impacto, un sujeto sustrajo su mochila y, según se percató la familia, comenzaron a llegar notificaciones de compra al celular del youtuber.

Si bien aún no se ha podido dar con el paradero del criminal, el abogado Jener Cáriga confirmó que la denuncia se está formalizando y sería presentada hoy, 14 de julio, o mañana, en caso no se pueda esta noche, ante el Ministerio Público, a fin de que se disponga la apertura de una investigación preliminar.

“Vamos a interponer una denuncia de partes directamente a la Fiscalía, para que ellos emitan la disposición de apertura del inicio de la investigación preliminar y puedan comenzar con las investigaciones correspondientes. Posteriormente, vamos a remitir las copias certificadas de las actas de visualización donde se puede ver a este sujeto, que coje la mochila roja, luego camina y sale de la pantalla. Me estoy refiriendo a un video en específico que ha circulado por las redes sociales donde podemos ver lo que acabo de señalar. Entonces, queda todavía un largo camino”, mencionó.

Cáriga también destacó que identificar al delincuente no debería representar una dificultad, ya que existen cámaras de vigilancia y se tienen registros de comrpas que realizó. “Existen las cámaras de seguridad que la Fiscalía o la Policía en su momento va a tener que solicitar, se les brindarán y evidentemente en ese momento vamos a identificar a la persona”, puntualizó.

Abogado de Furrey revela el estado grave en el que se encuentra el youtuber

El estado de salud de Antonio Crespo continúa siendo extremadamente delicado. Desde su ingreso a una clínica local, no ha logrado estabilizarse y permanece conectado a un ventilador mecánico, sin poder respirar por sí mismo.

“No ha reducido en lo absoluto la palabra muy grave. Hasta hoy continua con ventilación mecánica. Es decir, requiere de aparatos para poder ayudar a su respiración. No puede respirar por sí solo. Sumado a ello, también se le complicó el tema del pulmón. Estamos hablando de que no está estable, por lo que los médicos le han señalado a la familia de que no puede ser sometido a operaciones del más alto riesgo, como es la operación de la clavícula, omóplato y demás fracturas que tiene en todo el cuerpo. Están esperando que él se estabilice para que recién sea sometido a estas cirugías”, detalló.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza. La Fiscalía ya formalizó la investigación preparatoria contra Pablo César Castillo Ticerán y tiene un plazo inicial de 120 días para culminar con todas las diligencias y emitir un pronunciamiento. De acuerdo con el abogado, este caso concluirá con una acusación formal por los indicios sólidos que se han acumulado hasta el momento.