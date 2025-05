¿Volverá Laura Spoya a 'Good Time'? Mario Irivarren da desalentador mensaje: "Una situación un poquito complicada"

La ausencia de Laura Spoya en el programa Good Time, transmitido a través de YouTube, sigue generando preocupación entre sus seguidores. La modelo y exreina de belleza decidió dar un paso al costado de la conducción tras confirmar el fin de su matrimonio con el empresario Brian Rullan. Esta noticia, dada a conocer el último martes, la convirtió en blanco de comentarios negativos en redes sociales. Ante el escándalo mediático, Spoya optó por alejarse del foco público para proteger a su familia y atravesar este difícil momento en privacidad.

Mario Irivarren da mensaje sobre la ausencia de Laura Spoya

Durante la última edición del programa, este miércoles 28, Laura Spoya no acompañó a sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe. En su lugar, los conductores estuvieron acompañados por Curwen y Furrey.

En los primeros minutos del episodio, Mario Irivarren se dirigió al público con un mensaje claro y algo desalentador sobre la situación de su colega: “Hoy es un programa distinto, gracias por acompañarnos, como ya se habrán enterado todos ustedes y todo el Perú, Laura está pasando por una situación un poquito complicada, así que no nos va a acompañar hasta nuevo aviso, no tenemos una respuesta clara”. Dicho mensaje dejó entrever la gravedad del asunto y la incertidumbre sobre el futuro de Laura en el pódcast.

Streamers ofrecieron su apoyo a Laura Spoya durante programa de este miércoles. Foto: Good Time

Laura Spoya confirmó su divorcio y pidió tiempo para sanar

La situación se volvió aún más delicada luego de que, en un episodio anterior, el exchico reality Israel Dreyfus insinuara durante su participación en Good Time que Laura Spoya estaba atravesando un divorcio y que incluso la habría visto en una discoteca con otra persona. Estas declaraciones no tardaron en volverse virales y encendieron la polémica en redes sociales.

Tras el escándalo, Laura no tardó en pronunciarse y confirmó que su matrimonio está, efectivamente, en proceso de disolución legal. A pesar del dolor evidente, optó por hablar con sinceridad sobre su situación personal. Con voz entrecortada y visiblemente afectada, la conductora se despidió temporalmente del programa: “Igual me voy a retirar, no me siento bien, estoy muy extenuada, me encantaría poder quedarme, pero para mí es complicado. Necesito tiempo para curarme”.