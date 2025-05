Cristorata sale en defensa del ‘Padre Domingo’ y critica a conductores de Good Time: “Súper ridículo”

La reciente polémica entre el creador de contenido ‘Padre Domingo’ y los conductores del programa Good Time generó diversas reacciones en redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse con firmeza fue el streamer Cristorata, quien no dudó en salir en defensa del ‘Padre Domingo’ tras los comentarios emitidos por Gerardo Pe, Laura Spoya y Mario Irivarren, a quienes criticó duramente por su reacción ante la solicitud de un pago por parte del tiktoker para participar en su espacio.

Cristorata critica actitud de Gerardo Pe, Spoya e Irivarren

Todo comenzó cuando, durante una emisión de Good Time, el productor del programa reveló que el ‘Padre Domingo’ pidió una retribución económica para asistir al show, lo que generó risas y sorpresa entre los conductores. Ante esta situación, Cristorata respondió desde su canal en la plataforma Kick, señalando que fue una falta de respeto hacia el trabajo del creador.

Durante su transmisión, calificó de “súper ridículo” que los conductores se burlaran por el simple hecho de que alguien desee cobrar por su participación en un contenido digital. Cristorata expresó que el ‘Padre Domingo’ tiene todo el derecho de cobrar por su trabajo, ya que lleva más de cuatro años creando contenido.

“Me pareció súper ridículo y súper mal de su parte. A ver si Mario Irivarren cobraba por armar vasitos o por tocar la campana, ¿por qué el ‘Padre Domingo’ no puede cobrar por ir a un podcast?”, señaló indignado. Además, sostuvo que si los conductores de Good Time no cobran por asistir a otros espacios, “es porque no son tan importantes”. Añadió que el ‘Padre Domingo’ tiene una comunidad, trayectoria y una audiencia que lo respalda, y por eso es válido que ponga un valor a su trabajo.

‘Padre Domingo’ habló sobre conductores de Good Time

Por su parte, el propio ‘Padre Domingo’ también respondió a la controversia en su canal, manifestando su incomodidad por la manera en que se le trató públicamente. Según explicó, lo hicieron sentir como si sus años de trabajo no tuvieran ningún valor y que debía agradecer simplemente por ser invitado a un programa. “Me dan a entender que debo ser agradecido con ellos porque me van a dar un espacio y se sorprenden porque les cobre mi servicio”, indicó con tono crítico, asegurando que muchos provenientes del mundo televisivo tienden a minimizar a los creadores de contenido digital.