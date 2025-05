Corona de flores causa terror al moverse ‘sola’ durante velorio: “Se manifestó”

Un velorio en República Dominicana generó bastante angustia y pánico entre familiares de una mujer fallecida. El incidente quedó registrado en varias grabaciones, en que se observa cómo una corona de flores comienza a moverse de forma inesperada sin algún motivo aparente. Los videos originaron una variedad de reacciones en las redes sociales, especialmente TikTok, y acumularon miles de comentarios.

Varios cibernautas trataron de explicar por qué el arreglo floral comenzó a moverse 'solo'. Algunos señalaban que se trataba de una corriente de aire, otros especularon que sería una manifestación de la fallecida.

Hecho generó zozobra entre cibernautas. Foto: composición LR/TikTok

Terror en velorio tras movimiento de corona de flores

Las grabaciones fueron realizadas durante el velorio de una mujer en el sector de Villa González, en República Dominicana, durante la Semana Santa. Este evento provocó pánico entre quienes asistieron al funeral y, posteriormente, se convirtió en motivo de intensa discusión en las plataformas sociales. En el clip se observa cómo el arreglo floral comienza a moverse de un lado para otro y los familiares gritaron. "Estás feliz, tía. Gracias por manifestarte", exclamó una mujer en el material viral.

Usuarios explicaron el supuesto motivo del movimiento del arreglo floral

Al respecto, usuarios relacionaron el movimiento de la corona de flores con fenómenos paranormales y se llegó incluso a afirmar que ello era indicativo de la presencia espiritual de la mujer a quien estaban despidiendo. En tanto, otros floristas señalaron que es frecuente cuando la base del arreglo floral no tiene las patas del mismo tamaño.

"Se manifestó", "Eso pasa porque la base está mal, el corte no está en los grados que debe ser, es el mismo efecto de las escaleras que caminan solas", "Muchos no creen yo era de esas personas hasta que falleció mi hija de 26 años, estábamos la familia reunida y se manifestó de una forma especial", "Decía mi abuela que, cuando en un entierro o velación pasan cosas así, es porque la persona que lo lastimó en vida está ahí", "Yo veo eso y me voy corriendo", "Yo no voy a entrar en discusión, pero cuando mi padre falleció yo estaba sentada al lado donde estaba el ataúd y por un segundo sentí que mi padre me tocó el cabello y se sintió tan real", se lee entre los comentarios de cibernautas.

"Dios la tenga en su santa gloria, cuando mi abuela murió también pasó lo mismo, los espejos y los cuadros se caían y hasta las flores", "Mi ansiedad me hubiera hecho componer las patas y acomodar bien el arreglo, y si sigue moviéndose echarme a correr", "Yo pienso que es real porque es en pleno velorio, cómo van a simular algo así en pleno velorio", "Ella está queriendo decir algo", "Eso pasa cuando está una persona que ellos no desean", expresaron también diversos usuarios en redes sociales.