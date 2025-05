Una nueva polémica ha surgido entre los conductores de Good Time. En sus últimas transmisiones en vivo, Gerardo Pe, Laura Spoya y Mario Irivarren estaban conversando sobre versículos de la Biblia que resultan controversiales si se aplicara, de manera literal, en estos tiempos. Es ahí que surgió la idea de invitar a algún teólogo para debatir sobre dichos temas en un próximo programa, siendo el Padre Domingo, famoso tiktoker peruano, uno de los posibles candidatos.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el productor del streaming reveló que sí había contactado al Padre Domingo para que apareciera en el programa de Good Time, pero que el famoso tiktoker intentó cobrarle por su participación, causando sorpresa entre los conductores. "Lo intenté invitar, pero quiere cobrar plata. Está loco el Padre Domingo. Es la verdad, no ha querido cobrar (para venir al streamer)", se escucha decir. Esta declaración no fue bien recibida por el creador de contenido, quien aprovechó su cuenta de TikTok para responderles.

El Padre Domingo responde a conductores de Good Time por 'ningunearlo' en su streamer

Según explicó el creador de contenido, se sintió molesto por la forma en que le dijeron que no debía cobrar para presentarse en su programa. Esto, desde su perspectiva, hacía que no se valorara adecuadamente su trabajo de cuatro años dentro de las redes sociales.

"Me dan a entender que todos estos cuatro años que llevo con ustedes realizando el show de la santa misa como streamer o como creador de contenido no valen nada y que literalmente debería hacer las cosas gratis porque son todo 'good'. Me dan a entender que debo ser agradecidos con ellos porque me van a dar un espacio en su programa y se sorprenden porque les cobre mi servicio (...) Las personas que ya conocen el medio televisivo creen que tienen el derecho de minimizar a los demás", sentenció.

Además, indicó que, a diferencia de aquellos que ya tienen años de experiencia frente a las cámaras, él tuvo que superar su miedo de aparecer en ellas y comenzar, desde cero, completamente solo. Es por ello que, agradece a sus seguidores por darle la oportunidad de posicionarse como uno de los creadores de contenidos más conocidos en el Perú.

"Yo para llegar donde estoy tuve que ingeniármelas yo mismo. Yo no tuve las mismas oportunidades que ellos tuvieron y gracias al apoyo de mi comunidad es que estoy donde estoy (...) Tienen que aprender a darse su valor porque cuando tú no eras nada esos programas no te tocaron la puerta. Lo único que les interesa es aprovechar el momento, la polémica, la situación de tu auge para poder darles eso que su público necesitan (...) Que pena que Mario Irivarren, quien ha cobrado por sus servicios, se sorprenda que yo lo haga. Qué pena", comentó.