Influencer peruana aceptó que criticó a Laura Spoya en viaje a Machu Picchu: "Tenía un outfit demasiado chillón"

En un reciente episodio de su programa Good Time, Laura Spoya compartió una experiencia incómoda que vivió durante un viaje a Cusco junto a varias fashion bloggers y otras personalidades del mundo de la moda. La ex Miss Perú relató cómo, aunque su objetivo era cumplir con su rol como embajadora de una marca, no pudo evitar sentirse fuera de lugar debido a las constantes críticas sobre su atuendo. Spoya eligió un traje rosa para visitar Machu Picchu, lo que generó una serie de comentarios de su grupo sobre su elección de vestimenta.

Influencer aceptó críticas a Laura Spoya

Entre las personas que comentaron sobre su atuendo se encontraba Carolina Braed, una influencer peruana con 350 mil seguidores en Instagram. A través de un video publicado en sus redes sociales, Carolina aceptó que criticó a Laura por su elección de vestimenta. Según Braed, el atuendo de Spoya, especialmente el color rosa, era "demasiado chillón" para un lugar tan emblemático como Machu Picchu. "La (persona) que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije. Porque realmente yo me visto neutral. Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu", aseguró la influencer, defendiendo su postura.

Carolina Braed dejó claro que su crítica sí venía de su percepción personal del estilo y las expectativas en un lugar como Machu Picchu. La influencer destacó que, en su caso, siempre busca una estética más neutral y armónica con el entorno. "Yo no le pongo un punto fucsia en sus fotos", explicó, haciendo referencia a su preferencia por colores más discretos en los espacios naturales y turísticos.

Laura Spoya defendió su outfit en Machu Picchu

Por su parte, Laura Spoya reaccionó con seguridad ante los comentarios de sus compañeras y dejó claro que no le importaba ajustarse a las expectativas de otros influencers. "A mí no me importa si mi ropa no sigue las normas de color de las demás, soy Laura Spoya y así soy yo", afirmó con firmeza. Spoya defendió su autenticidad y su derecho a vestirse como se sintiera cómoda, sin seguir las pautas de los demás. En medio de las críticas y del malestar físico que le causó el soroche, la ex Miss Perú manifestó que la situación le hizo sentir como si estuviera participando en una película de Mean Girls, aludiendo al ambiente competitivo y superficial que se generó entre las influencers.

Laura Spoya, en su relato, dejó claro que su prioridad era disfrutar del viaje, cumplir con su trabajo de manera auténtica y no seguir las normas impuestas por otros. "No estoy aquí para seguir tendencias, sino para disfrutar mi trabajo y ser auténtica", concluyó, reafirmando su postura ante la controversia.