Hace unos días, la selección peruana obtuvo un gran resultado ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Los de Óscar Ibáñez se impusieron 3-1 en el Estadio Nacional y reavivó sus esperanzas en este proceso clasificatorio con miras al próximo Mundial. La antesala de este cotejo se vivió con mucha intensidad debido a que a Perú solo le servía ganar. En el programa de YouTube 'Palabra de Hincha' del canal 'No Somos TV', hicieron una comparación entre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en la Bicolor.

Ante la interrogante, Giancarlo 'Flaco' Granda no dudó en escoger a Paolo Guerrero y aseguró que Gianluca Lapadula se encuentra bastante lejos del nivel del delantero de Alianza Lima. Además, dejó un polémico comentario en esta comparativa.

¿Qué dijo 'Flaco' Granda sobre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula?

"Con todo respeto, pero Lapadula no le llega ni a los tobillos a Guerrero en la selección peruana, no le llega ni a los tobillos. Históricamente, Lapadula no le puede ni lustrar los zapatos a Guerrero. Sabemos que Paolo ha jugado más, tiene mucho más tiempo", indicó.

Luego, el panelista de Movistar Deportes señaló que le incomoda que cuestionen duramente al 'Depredador' por todo lo que hizo en la selección peruana. Granda precisó que en el ámbito de clubes Guerrero no le pareció top comparado a lo que hizo con la Bicolor.

"Lo que a mí sí me enoja, y lo digo públicamente, es el maltrato a Paolo Guerrero. A mí Guerrero nunca me dio una entrevista, nunca le escribí, es más, he sido una de las personas ha criticado mucho el nivel de Paolo. A nivel internacional no me pareció un delantero top, pero sí lo ha sido a nivel de selecciones. Creo que en algún momeno se incomodó con lo que dije. Respeto su trayectoria en la selección y siento que muchas veces la gente basurea esa trayectoria", agregó.