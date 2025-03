Lesly Castillo ofrece su apoyo a Laura Spoya tras sufrir críticas sobre su outfit: “Una chica real”

Laura Spoya, ex Miss Perú y actual conductora del streaming Good Time, atravesó un incómodo momento durante un reciente viaje a Cusco, donde participó como embajadora de una marca. La también influencer convivió con un grupo de fashion bloggers y figuras del mundo de la moda, pero lo que debía ser una experiencia positiva se tornó agridulce.

Spoya reveló que fue objeto de críticas por parte de algunas creadoras de contenido debido a su vestimenta, especialmente por usar un conjunto de color rosa. Además, comentó que ciertos comportamientos dentro del grupo no le agradaron, lo que aumentó su incomodidad durante la visita.

Lesly Castillo ofrece su apoyo a Laura Spoya

Ante esta situación, la empresaria y también influencer Lesly Castillo no dudó en expresar públicamente su respaldo a Laura. A través de sus redes sociales, mostró su apoyo con un mensaje contundente a favor de la autenticidad.

Comentario de Lesly Castillo en redes. Foto: captura de Instagram

“Me encanta Laura, apoyo a una chica real, de las mías. (Hay) chicas que están acostumbradas a que les regalen todo. No todas, pero ya sabemos cuáles son. Por un mundo donde te vistas como se te dé la gana y las que amamos el fucsia, como Laura Spoya”, escribió en Instagram y TikTok.

Sus palabras recibieron una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes coincidieron con su mensaje de libertad y estilo personal. Castillo enfatizó que cada persona tiene el derecho de expresarse como quiera a través de su ropa, y elogió a Spoya por mantenerse fiel a sí misma en un entorno donde, al parecer, predominarían actitudes clasistas y superficiales. Su mensaje fue interpretado por muchos como una crítica a ciertos sectores del mundo de los influencers que promueven estereotipos y rechazan la diversidad en el estilo personal.

Mostró su apoyo a Laura Spoya. Foto: captura de TikTok

Laura Spoya y su outfit rosa en Machu Picchu

La controversia escaló aún más cuando la influencer Carolina Braed confirmó ser una de las críticas. En un video publicado en sus redes sociales, Braed admitió que le dijo “en su cara pelada” a Laura Spoya que su atuendo era “demasiado chillón” para visitar Machu Picchu, y lo describió como “un calambre en el ojo”.

Según Braed, su comentario se basó en la creencia de que los colores neutros son más adecuados para visitar un sitio tan emblemático. Aseguró que su crítica no fue malintencionada, sino una cuestión de estilo y consideración hacia el entorno.

Previamente, Laura Spoya respondió a las críticas reafirmando su personalidad. “A mí no me importa si mi ropa no sigue las normas de color de las demás, soy Laura Spoya y así soy yo”, expresó en el canal de streaming. Con estas palabras, defendió su derecho a vestirse como se siente cómoda, sin ceder ante las presiones del círculo de influencers. Su respuesta fue celebrada en redes sociales, donde muchos usuarios la felicitaron por mantenerse fiel a sí misma y rechazar las imposiciones del entorno.