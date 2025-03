La violencia en el fútbol peruano sumó un nuevo episodio tras la agresión sufrida por el youtuber ‘SociCrema’. André Guillermo, conocido por su contenido relacionado con Universitario de Deportes, denunció públicamente que un grupo de cinco individuos lo atacó en una cabina de internet ubicada en el distrito de Lince. Según detalló, los agresores eran hinchas de Alianza Lima, quienes lo reconocieron y procedieron a golpearlo.

El incidente generó un gran revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su opinión sobre lo sucedido. Mientras algunos condenaron enérgicamente el ataque y mostraron su apoyo al influencer, otros cuestionaron su postura, recordando declaraciones previas en las que, según mencionaron, incitaba la confrontación entre barras rivales.

‘SociCrema’ revela que fue agredido por hinchas de Alianza Lima

El youtuber narró los momentos de tensión que vivió cuando fue increpado por un grupo de sujetos en una cabina de internet. Explicó que inicialmente pensó que se trataba de seguidores que querían una fotografía, pero rápidamente la situación se tornó violenta.

“Uno de ellos me tocó la espalda y me dijo SociCrema y recuerdo que le dije que sí. En ese momento solo vi a esa persona, no vi a todos los que estaban detrás. En esos empujones, intentos de golpear y de que te roben las cosas, la persona de mi costado también quiso defenderse. No tenía nada que ver conmigo y lo agreden a él por intentar defenderse porque no sabía lo que estaba pasando. Cuando salimos de ese rincón de las cabinas a la sala de atención y comienzan ellos a grabar que Lince es ‘Grone’ (hincha de Alianza Lima) y cosas totalmente fuera de lugar, se van del lugar luego de haber golpeado a esta persona. A mí no me hicieron nada felizmente, pero eran 5 personas contra 2”, señaló en su canal de Youtube.

El creador de contenido se mostró indignado ante lo ocurrido y rechazó la idea de que la violencia sea exclusiva de una hinchada. “Estoy cansado de ese cuento barato de que solo la gente de Alianza es violenta o de quienes dicen que solo los de la ‘U’ somos violentos”, aseveró.

El youtuber aseguró que los agresores fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del local y que ha procedido legalmente para que se capture a los implicados.

Usuarios de redes sociales se dividen entre quienes apoyan y critican a ‘SociCrema’

Las declaraciones del influencer provocaron un encendido debate en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios condenaron enérgicamente el ataque y le manifestaron su respaldo, otros consideraron que su forma de expresarse sobre Alianza Lima se materializó en la agresión que recibió.

Entre los comentarios de apoyo se leía: “Nada justifica la violencia. Ni física ni verbal. Espero que te recuperes pronto, amigo. Saludos de un aliancista” o “Los comentarios solo confirma que hay individuos que no evolucionan aún”. Otros, en cambio, responsabilizaron a ‘SociCrema’ por el incidente: “Tú generas que te pase esto. Respeta para que te respeten” o “La violencia no es sólo física. No puedes burlarte de otro equipo y de sus hinchas y de sus tragedias y muertos y no esperar una reacción. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice”.

Incluso algunos hinchas de Universitario de Deportes aseguraron que esta situación le permitió reflexionar sobre su discurso previo. “Soy crema, pero por fin vi que ‘SociCrema’ dice algo sensato. Parece que necesitaba pasar por esto para darse cuenta de que la violencia es un problema de todos”, comentó un usuario en el video de Youtube.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Universitario y Alianza Lima?

La hostilidad entre ambas instituciones data de hace casi un siglo. Alianza Lima, fundado en 1901 bajo el nombre de Sport Alianza, fue el primer equipo en consolidarse en el país, en propiedad del Stud Alianza, de los caballos de propiedad del expresidente Augusto B. Leguía. Por otro lado, Universitario de Deportes nació en 1924 gracias a un grupo de estudiantes de las facultades de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El primer enfrentamiento entre ambos clubes se registró el 23 de septiembre de 1928 y fue conocido como el “Clásico de los Bastonazos”. En aquel partido, Universitario ganó 1-0, pero la tensión escaló hasta el punto de que Alianza Lima terminó con cinco jugadores expulsados.

Luego del encuentro en el que campeonó Universitario, según el periodista deportivo Rubén Marrufo, los cremas celebraron su victoria en la puerta de un diario opositor al gobierno de Leguía. Por su parte, el historiador Jaime Pulgar Vidal sostiene que en el siguiente partido que tuvo como ganador a Alianza Lima, los hinchas blanquiazules festejaron a las afueras de otro diario, que respaldaba abiertamente a Leguía.

Según narra el libro El Partido Civil antes de la Guerra con Chile, del autor Ulrich Mücke, la ‘U’ , conformado por profesores universitarios, era un club asociado al Partido Civil, opositor al presidente Leguía.