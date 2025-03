Mario Irivarren no cree en el ampay de tiktoker Ángel Ramírez: “Tiene que ser armado”

Mario Irivarren reaccionó ante el reciente ampay del tiktoker Ángel Ramírez, quien fue captado entrando a hoteles en Lince con dos mujeres y un acompañante masculino. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando gran revuelo y especulaciones. Sin embargo, el conductor e influencer Mario Irivarren expresó su escepticismo sobre la autenticidad del ampay, sugiriendo que todo podría ser una estrategia armada.

Mario Irivarren no cree en el ampay de tiktoker

Durante el programa Good Time en YouTube, Mario Irivarren dejó en claro que no creía en las imágenes que involucraban a Ángel Ramírez. "Una parte de mí me dice que tiene que ser armado. Me parece bizarro", comentó, mostrando su desacuerdo con la forma en que el tiktoker manejó la situación.

Ángel Ramírez, al darse cuenta de la repercusión de las imágenes, rápidamente realizó una transmisión en vivo en la que explicó que solo estaba "buscando alojamiento" para sus amigas. Esta versión, sin embargo, no convenció a muchos, incluidos los seguidores de Mario, quienes se mostraron escépticos ante la explicación del influencer.

La polémica no se detuvo ahí. La esposa de Ángel Ramírez, Colleen Barry, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos junto a su hijo recién nacido, también se vio involucrada indirectamente en el escándalo. A través de sus redes sociales, Colleen compartió varios momentos de su estancia en su país natal, dejando claro que no estaba en Perú al momento del ampay de su esposo. Sin embargo, un reciente video que publicó en su cuenta de TikTok dejó a muchos sorprendidos.

En el video, se veía un mensaje en inglés que decía: "Cuando empieces a extrañarme, recuerda: cuando me tuviste, nunca fui tu prioridad". Este mensaje, que algunos interpretaron como una indirecta hacia Ángel Ramírez, aumentó aún más las especulaciones sobre la relación entre ambos. La frase, traducida al español, parecía aludir a la situación de su esposo y su supuesto comportamiento.

Frente a esto, Mario Irivarren también reaccionó en redes sociales, afirmando que "me parece que está siguiendo un guion". Este comentario dejó claro que Irivarren no solo desconfiaba del ampay en sí, sino que también pensaba que toda la controversia podría ser parte de una estrategia planeada para generar atención.

La controversia generada por Ángel Ramírez y su esposa continúa siendo tema de debate en redes sociales, con diversas opiniones y teorías sobre la veracidad del ampay. Mientras algunos creen que todo fue armado, otros siguen atentos a las reacciones de los involucrados, quienes, como Mario Irivarren, están generando más suspicacias con sus declaraciones.