Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un siniestro en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) durante una misión de extracción de una patrulla militar, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate (SAR).

COMUNICADO FAP

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en la zona de Canayre, Ayacucho.

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Se trata de un helicóptero de la FAP modelo Mi-17 que realizaba una operación militar/multisectorial en el ámbito del Comando Especial VRAEM.

Según el comunicado oficial N.° 004-2026-CEVRAEM emitido desde Pichari, se han desplegado labores de búsqueda y rescate para ubicar la aeronave y verificar el estado del personal a bordo. Algunos reportes preliminares mencionan heridos tras el incidente, mientras la información oficial continúa en desarrollo.