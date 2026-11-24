Tres policías mueren en accidente de tránsito en Huancavelica: unidad se volcó cuando iban de comisión a Huancayo Las víctimas, todos efectivos de la Policía Nacional del Perú, fueron identificadas como Víctor Alcántara, Luis Ordaya y Maycol Salazar. El herido, Renán Ramos, recibe atención médica en el Hospital de Pampas.

Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fallecieron y otro resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido en Huancavelica la madrugada de este martes 24 de noviembre. Según informó la PNP, el vehículo policial en que se desplazaban se despistó y volcó cuando se dirigían hacia Huancayo en comisión de servicio.

Las víctimas mortales fueron identificadas como el suboficial brigadier PNP, Víctor Mercedes Alcántara Yache; el suboficial de segunda PNP Luis Alejandro Ordaya Aliaga; y el suboficial de tercera PNP Maycol Jhasiell Salazar Saume. El herido fue el suboficial de tercera PNP, Renán Rony Ramos Palomino.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la PNP, el siniestro ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. de este 24 de noviembre cuando la unidad móvil que trasladaba a los agentes sufrió un despiste y se volcó a la altura del kilómetro 31+260 de la Carretera Central Imperial-Churcampa, en el sector Pamuri, distrito de Acraquia, provincia de Tayacaja.

El personal policial involucrado pertenecía a la comisaría rural PNP Tintay Puncu y se desplazaba hacia la ciudad de Huancayo en comisión de servicio tras haber iniciado su recorrido la noche anterior. El único sobreviviente fue trasladado de emergencia al Hospital de Pampas, donde viene recibiendo atención médica especializada.

PNP investiga causas del siniestro

La Policía Nacional expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los agentes fallecidos y aseguró que, en coordinación con la Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja, viene realizando las investigaciones y diligencias de ley correspondientes para determinar las causas exactas que originaron este lamentable accidente.