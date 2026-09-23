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Camioneta cae varios metros al río Tishgo tras despiste en la Carretera Central: dos personas quedan heridas de gravedad

Los pasajeros fueron rescatados por efectivos de la Policía de Carreteras y trasladados de emergencia a EsSalud de La Oroya, donde permanecen bajo observación médica.

Dos personas gravemente heridas tras accidente en la Carretera Central
Dos personas gravemente heridas tras accidente en la Carretera CentralFoto: composición LR
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Dos personas resultaron gravemente heridas luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera varios metros al río Tishgo, en el kilómetro 14+400 de la Carretera Central, en el tramo Pasco-La Oroya, a la altura de Casaracra. El accidente ocurrió el último martes 22 de septiembre.

Los heridos fueron identificados como Digna Villacorta Lazo (59) y César Humberto García Villacorta (36), quienes fueron trasladados de emergencia a EsSalud de La Oroya para recibir atención médica. Ambos permanecen internados bajo observación y esperan sus diagnósticos definitivos.

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La camioneta Nissan Frontier de placa T2Z-814 se desplazaba desde Trujillo hacia Huancayo cuando, por causas que aún se investigan, salió de la vía y terminó en el cauce del río. El vehículo quedó completamente destrozado tras el impacto.

Conductor quedó detenido tras el accidente

Efectivos de la Policía de Carreteras acudieron al lugar y auxiliaron a los heridos. Según las fuentes policiales, una de las puertas de la camioneta quedó aplastada, lo que dificultó el rescate de los pasajeros.

El conductor fue identificado como Santos García Cruz (68), quien quedó detenido y fue puesto a disposición de la Comisaría de La Oroya. La Policía investiga el accidente por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas, mientras determina las causas del despiste.

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