Cinco pescadores casi naufragan frente a las costas de Moquegua: así fue el rescate de la Marina Los tripulantes quedaron a la deriva a 25 kilómetros del puerto de Ilo, luego de que su embarcación sufriera un desperfecto mecánico. El buque Río Nepeña los rescató durante un patrullaje nocturno y los trasladó a tierra para recibir atención médica.

Cinco pescadores fueron rescatados por la Marina de Guerra del Perú tras quedar a la deriva frente a las costas de Moquegua

Cinco pescadores fueron rescatados por la Marina de Guerra del Perú tras quedar a la deriva frente a las costas de Moquegua Foto: composición LR

Cinco pescadores estuvieron a punto de naufragar frente a las costas de Moquegua, luego de que una falla mecánica dejara su embarcación a la deriva y en riesgo de hundirse. El personal de la Marina de Guerra del Perú los rescató durante un operativo nocturno a unos 25 kilómetros del puerto de Ilo.

El buque Río Nepeña localizó a los hombres de mar durante sus labores de patrullaje en la zona. Tras confirmar la emergencia, la tripulación naval ejecutó las maniobras de rescate y trasladó a los cinco pescadores a bordo de la unidad militar para ponerlos a salvo.

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Así fue el rescate de los cinco pescadores

Una vez a bordo del buque de la Marina, los pescadores recibieron primeros auxilios por parte del personal naval. Posteriormente, la embarcación los trasladó hasta el puerto de Ilo, donde los evacuaron a un establecimiento de salud para una evaluación médica.

La intervención evitó que la falla mecánica de la nave terminara en un naufragio. Los cinco tripulantes quedaron bajo resguardo de las autoridades para recibir la atención correspondiente.

Marina exhorta a pescadores a tomar precauciones

Tras la emergencia, la Capitanía de Puerto de Ilo exhortó a la comunidad pesquera y marítima a cumplir los protocolos de seguridad antes de salir a navegar. Entre las principales medidas figura la inspección de los sistemas mecánicos de las embarcaciones para prevenir fallas en alta mar.

La autoridad naval también advirtió sobre los riesgos asociados a las variaciones de las condiciones del mar, en el contexto del Fenómeno El Niño. Por ello, pidió a los trabajadores marítimos adoptar medidas preventivas y mantenerse atentos a las disposiciones de seguridad.