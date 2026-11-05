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Cinco pescadores casi naufragan frente a las costas de Moquegua: así fue el rescate de la Marina

Los tripulantes quedaron a la deriva a 25 kilómetros del puerto de Ilo, luego de que su embarcación sufriera un desperfecto mecánico. El buque Río Nepeña los rescató durante un patrullaje nocturno y los trasladó a tierra para recibir atención médica.

Cinco pescadores fueron rescatados por la Marina de Guerra del Perú tras quedar a la deriva frente a las costas de Moquegua
Cinco pescadores fueron rescatados por la Marina de Guerra del Perú tras quedar a la deriva frente a las costas de MoqueguaFoto: composición LR
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Cinco pescadores estuvieron a punto de naufragar frente a las costas de Moquegua, luego de que una falla mecánica dejara su embarcación a la deriva y en riesgo de hundirse. El personal de la Marina de Guerra del Perú los rescató durante un operativo nocturno a unos 25 kilómetros del puerto de Ilo.

El buque Río Nepeña localizó a los hombres de mar durante sus labores de patrullaje en la zona. Tras confirmar la emergencia, la tripulación naval ejecutó las maniobras de rescate y trasladó a los cinco pescadores a bordo de la unidad militar para ponerlos a salvo.

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Así fue el rescate de los cinco pescadores

Una vez a bordo del buque de la Marina, los pescadores recibieron primeros auxilios por parte del personal naval. Posteriormente, la embarcación los trasladó hasta el puerto de Ilo, donde los evacuaron a un establecimiento de salud para una evaluación médica.

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La intervención evitó que la falla mecánica de la nave terminara en un naufragio. Los cinco tripulantes quedaron bajo resguardo de las autoridades para recibir la atención correspondiente.

Marina exhorta a pescadores a tomar precauciones

Tras la emergencia, la Capitanía de Puerto de Ilo exhortó a la comunidad pesquera y marítima a cumplir los protocolos de seguridad antes de salir a navegar. Entre las principales medidas figura la inspección de los sistemas mecánicos de las embarcaciones para prevenir fallas en alta mar.

La autoridad naval también advirtió sobre los riesgos asociados a las variaciones de las condiciones del mar, en el contexto del Fenómeno El Niño. Por ello, pidió a los trabajadores marítimos adoptar medidas preventivas y mantenerse atentos a las disposiciones de seguridad.

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