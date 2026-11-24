San Martín: incendio forestal de gran magnitud arrasa hectáreas de vegetación en el distrito de La Banda de Shilcayo Los pobladores han solicitado apoyo urgente a las autoridades para evitar que el siniestro se expanda a otros sectores. La situación continúa activa y requiere atención especializada para su contención.

Brigadistas y bomberos trabajan en la extinción del incendio, aunque las dificultades de acceso al área están retrasando los esfuerzos y permitiendo que el fuego siga avanzando. | Foto: Andina

Brigadistas y bomberos trabajan en la extinción del incendio, aunque las dificultades de acceso al área están retrasando los esfuerzos y permitiendo que el fuego siga avanzando. | Foto: Andina

Un incendio forestal de grandes proporciones se inició durante la tarde del lunes 23 de noviembre en las inmediaciones de La Unión, localidad ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo, en la región San Martín. El fuego avanzó rápidamente y consumió extensas áreas de vegetación.

Las llamas y una densa columna de humo fueron visibles desde distintos puntos del distrito. De acuerdo con los reportes recogidos en la zona, el siniestro continuaba activo durante la noche, mientras los pobladores solicitaban apoyo para evitar que se extendiera hacia otros sectores.

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Brigadistas y bomberos intentan controlar el incendio forestal

Pobladores de la zona, integrantes de la Brigada Verde y miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar para realizar labores de control y extinción. Sin embargo, las dificultades para acceder al área afectada retrasaron los trabajos y permitieron que el fuego siguiera avanzando.

El incendio consumió pastizales, árboles frutales y especies maderables, dejando varias hectáreas de vegetación reducidas a cenizas. Ante la persistencia de las llamas, los moradores pidieron a las autoridades el envío de más recursos y personal especializado para contener la emergencia.