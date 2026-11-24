Exigen ampliar prohibición de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay advirtió que, de no subsanarse esta situación, se pone en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas en Loreto.

A través de un pronunciamiento, la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) exigió al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la prórroga de la suspensión de admisión de petitorios mineros en la cuenca del río Nanay en un plazo de al menos 10 años.

En su comunicado, el colectivo, que representa a 33 comunidades de las cuencas del Pintuyacu, Chambira y Nanay, acusó que el Estado peruano ha ignorado sus petitorios y no ha cumplido con garantizar la protección de los territorios ni detener el ingreso de la minería ilegal.

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Al respecto, detallaron que ante una demanda que presentaron ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Estado peruano tuvo un plazo máximo de 30 días calendario para cumplir con las medidas solicitadas y actuar frente a la minería ilegal en el Nanay. No obstante, afirman que habiendo concluido el plazo no se ha realizado una íntegra acción en contra de este flagelo.

Por otro lado, denuncian que el MINEM no ha atendido las solicitudes de extensión de la exclusión de petitorios mineros en la cuenca, cuyo plazo venció el 22 de noviembre pasado. En ese sentido, requieren al ministerio, además de la prórroga de 10 años, extender la prohibición a toda la cuenca del río Nanay. En su defecto, aclaran, proponen establecerla de forma indefinida hasta que las condiciones ambientales, sociales y culturales lo permitan.

"Hacemos un llamado al pueblo de Loreto, a las organizaciones sociales, ambientales e indígenas, y a los medios de comunicación, a sumarse a esta lucha justa y pacífica en defensa del agua, de los bosques y de la vida de nuestros hijos e hijas", finaliza el comunicado.