Incendio en el volcán Chachani: voluntarios combatieron las últimas llamas durante ocho horas en Arequipa Dos ambientalistas y un regidor de Cayma subieron hasta el sector de Cabrerías para apagar los focos que todavía consumían la vegetación. El fuego afectó más de 250 hectáreas.

El regidor Iván Velásquez y dos ambientalistas apagaron los últimos focos del fuego tras una larga jornada de ocho horas, encontrando ausencia de personal en la zona crítica.

El regidor Iván Velásquez y dos ambientalistas apagaron los últimos focos del fuego tras una larga jornada de ocho horas, encontrando ausencia de personal en la zona crítica.

El incendio forestal que comenzó el sábado 21 de noviembre en las faldas del volcán Chachani, en el sector de Cabrerías, distrito de Cayma, Arequipa, afectó más de 250 hectáreas de cobertura vegetal y amenazó parte de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Aunque efectivos del Ejército y equipos de emergencia participaron en las labores para controlar las llamas desde el primer día, el lunes todavía quedaba una línea de fuego activa que podía reavivarse.

Ante esa situación, dos mujeres ambientalistas y el regidor de Cayma Iván Velásquez subieron hasta la zona para apagar los últimos focos. Al llegar, según relató el concejal, no encontraron personal ni autoridades en ese punto, por lo que iniciaron las labores con palas y agua que transportaron en sus espaldas. La intervención se prolongó durante casi ocho horas y terminó entrada la noche.

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"Hemos llevado agua en la espalda, palas y toallas. El último apagón fue a las 8.00 p. m. Hemos salido por Cerro Colorado y, gracias a un dirigente, nos recogió porque las piernas ya no nos respondían", contó Velásquez, quien también destacó el trabajo de las ambientalistas Isabel y Alondra.

Dos ambientalistas y un regidor de Cayma se unieron a los esfuerzos y combatieron las llamas durante casi ocho horas, utilizando palas y agua en un acceso difícil.

Voluntarios estuvieron más de ocho horas combatiendo el fuego

Las dos ambientalistas y el regidor subieron el lunes por la tarde y permanecieron en la zona hasta apagar la línea de fuego que todavía consumía la vegetación. Se retiraron de noche, agotados, por el sector de Cerro Colorado y con la luz de las linternas de sus celulares para orientarse.

Velásquez cuestionó que no hubiera personal en ese punto durante una jornada clave para extinguir por completo las llamas. Advirtió que un nuevo foco habría puesto en riesgo los esfuerzos realizados hasta entonces. También señaló que el acceso a la zona solo era posible a pie y que un eventual rescate habría requerido cerca de tres horas de subida.

Al día siguiente, el martes 24 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó que el incendio se encontraba controlado y en fase de liquidación. De acuerdo con el sector, desde el 21 de noviembre participaron efectivos del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 13 de la Tercera División del Ejército, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Para atender la emergencia, el Ejército desplegó una Brigada de Intervención Rápida para Desastres, integrada por veinte militares. En la fase de liquidación también participaron representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El Ministerio de Defensa también reportó que otro incendio, registrado a la altura de la carretera a Patahuasi, en Alto Cayma, fue controlado rápidamente. Este medio intentó obtener mayores detalles de los centros de operaciones sobre las acciones que permitieron extinguir el fuego en Cabrerías, pero no obtuvo respuesta.

Autoridades alertan sobre riesgos de nuevos incendios

Durante los días de emergencia, las autoridades advirtieron que algunas zonas eran de difícil acceso y requerían el apoyo de helicópteros para el ingreso de los equipos de respuesta. También exhortaron a la población a evitar encender fogatas o realizar pagos a la tierra (Pachamama) en áreas con vegetación seca, debido al riesgo de que estas prácticas originen nuevos incendios forestales.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), además del siniestro en Cayma, quedaron controlados los incendios forestales registrados en Huanta, Ayacucho, y Chincheros, Apurímac. En tanto, continuaban activos los de Quispicanchi, Cusco, y Coronel Portillo, Ucayali.