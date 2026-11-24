Explosión de balón de helio deja tres heridos y daños en siete casas en El Agustino: vecinos reportan incidentes desde 2024 Entre los heridos se encuentra un menor de edad, quien tuvo que ser intervenido por una lesión en el brazo. Los vecinos denunciaron que el inmueble donde se produjo la detonación funcionaría como un almacén clandestino dedicado a la venta de contenido de helio.

Tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y siete viviendas afectadas dejó la explosión de un balón de helio en un inmueble ubicado en el distrito de El Agustino. El siniestro se reportó la noche del lunes 23 de noviembre en una vivienda ubicada en la calle Las Lilas.

Según información preliminar, en el punto donde se registró la explosión funcionaría un almacén clandestino dedicado al negocio de venta y reventa de contenido de helio. Tras la explosión, en la calle quedaron esparcidos restos de concreto, vidrios y cilindros dañados por la fuerza de la detonación.

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Tres heridos y siete casas afectadas

La detonación dejó a dos adultos y un menor de edad heridos. El niño tuvo que ser sometido a una intervención para colocarle cuatro puntos en el brazo izquierdo debido a la lesión que sufrió por la explosión. Todos se encuentran fuera de peligro, según informó Latina.

El siniestro también causó daños en viviendas, baños, centros de entretenimiento y otros ambientes de las viviendas aledañas. En la zona, se observaron vidrios rotos dentro y fuera de los inmuebles. Además, en el punto afectado quedaron cilindros doblados, una puerta metálica dañada y artículos domésticos desplazados.

Denuncian incidentes desde 2024

Según los vecinos, esta no es la primera vez que se registran problemas debido al negocio de la venta de helio en el inmueble afectado, el cual funcionaría desde hace ocho años. Los residentes reportaron fugas y otros problemas relacionados con la actividad desde 2024.

El propietario del negocio, identificado como Billy Vásquez Fernández, permanecía detenido en la comisaría de Santoyo tras la explosión, mientras los vecinos esperaban hasta la mañana este martes la llegada de peritos de la Policía Nacional (PNP) para realizar las diligencias respectivas.