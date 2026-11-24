El presidente de la Corte del Santa participará en el encuentro judicial con una exposición sobre su iniciativa JUSTICIA 360. Foto: difusión.

El presidente de la Corte del Santa participará en el encuentro judicial con una exposición sobre su iniciativa JUSTICIA 360. Foto: difusión.

En la histórica ciudad del Cusco se dio inicio este domingo al XIII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y al XV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia y Responsables de las Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia, importante evento que reúne a representantes del sistema judicial nacional e internacional para intercambiar experiencias y fortalecer las políticas orientadas a garantizar una justicia moderna, inclusiva y cercana a la ciudadanía.

En este importante encuentro participa el presidente de la Corte del Santa, doctor Samuel Sánchez Melgarejo, quien lidera una delegación institucional integrada por el juez Elif Velásquez Jorges, juez integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia; Mónica Pinillos Lau, secretaria técnica de dicha comisión, y Ericka Briceño Ramírez, responsable de Imagen Institucional.

Uno de los momentos destacados de la participación de la delegación del Santa tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, cuando el presidente de Corte exponga la buena práctica institucional denominada "La justicia que llega, escucha y responde -JUSTICIA 360: Ecosistema institucional de Atención Inclusiva y Seguimiento para personas en condición de vulnerabilidad"; iniciativa que será presentada en el marco de las actividades programadas para el intercambio y difusión de buenas prácticas judiciales.

La jornada inaugural se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Cusco desde las 9.00 a. m. y cuenta con la participación de presidentes de poderes judiciales de Iberoamérica, presidentes de las cortes superiores del país y responsables de las comisiones distritales de Acceso a la Justicia.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del juez supremo titular Ramiro Bustamante Zegarra, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi.

Durante los tres días de actividades, del 23 al 25 de noviembre, se desarrollarán ponencias y espacios de diálogo sobre el acceso a la justicia en la era digital, inteligencia artificial, lenguaje claro, justicia intercultural, protección de personas en condición de vulnerabilidad y estándares internacionales de acceso a la justicia de los pueblos indígenas u originarios.

Con esta participación, la Corte del Santa busca compartir su experiencia institucional, contribuir al intercambio de conocimientos con otros poderes judiciales y reafirmar su compromiso con una justicia sin barreras, inclusiva y al servicio de todas las personas.

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