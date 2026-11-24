El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, planteó ante el Senado la necesidad de modificar la Ley de Extinción de Dominio para que la recuperación de bienes ilícitos ocurra principalmente dentro de los juicios penales comunes, a través del decomiso, y que el proceso especial de extinción de dominio funcione solo como una medida complementaria.

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Senado que debate la reforma previamente aprobada, el titular del Ministerio Público explicó que la normativa actual anuló en la práctica el decomiso penal, la herramienta para incautar propiedades o dinero dentro de un proceso ordinario, y paralizó la recuperación de activos de la delincuencia.

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"Se modificó el artículo 102 del Código Penal y se dijo que el decomiso sólo procede cuando no proceda la extinción de dominio. Como en todos los casos procedía la extinción de dominio, el decomiso quedó sin efecto y ese fue el gran problema", señaló Gálvez.

Para respaldar su postura, presentó cifras de 2026: el sistema penal registra 1 millón 421 mil 590 carpetas fiscales donde se puede solicitar el decomiso, mientras que en extinción de dominio existen apenas 2 mil 224 carpetas y solo 366 casos pasaron al Poder Judicial.

No busca eliminar la herramienta

El fiscal de la Nación también rechazó las versiones que afirman que su gestión pretende desaparecer la extinción de dominio, y destacó la creación de la Oficina de Recuperación de Activos y de Inteligencia Patrimonial y Financiera en el Ministerio Público para fortalecer ambos mecanismos.

"Hay muchas personas que han dicho que cuando nosotros hemos estado revisando la extinción de dominio, queremos desaparecer la extinción del dominio. No, potenciarla ciertamente, pero sobre todo potenciar el decomiso", aclaró ante los senadores.

En esa línea, propuso que la extinción de dominio proceda en escenarios específicos: cuando no sea posible iniciar o continuar un juicio penal, cuando el investigado fugue o dilate el proceso, cuando los bienes ilícitos se descubran en etapas avanzadas o tras concluir el juicio penal, o cuando se trate de bienes vinculados a organizaciones criminales.

Límites contra duplicidades y abusos

Gálvez también pidió establecer reglas claras para evitar que existan dos investigaciones paralelas por los mismos bienes. Indicó que la extinción de dominio no debe proceder cuando un bien ya fue incautado o decomisado en un proceso penal, ni cuando exista una resolución penal firme que descarte el delito y su vínculo con el patrimonio.

"Hay acciones paralelas de decomiso y de extinción de dominio y cuando cualquiera de ellos dice: ‘no, te corresponde a ti’, al final no lo hace nadie", advirtió.