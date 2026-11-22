Senamhi alerta por fuertes vientos de más de 40 km/h en Lima, Ica y Arequipa hasta el martes 24 de noviembre El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda a la población adoptar medidas preventivas y contar con un Plan Familiar de Emergencias ante posibles riesgos por condiciones meteorológicas.

Las ráfagas podrían superar los 40 km/h. Se prevén niebla y lloviznas dispersas, especialmente en la costa central y sur durante la madrugada y mañana.

Las ráfagas podrían superar los 40 km/h. Se prevén niebla y lloviznas dispersas, especialmente en la costa central y sur durante la madrugada y mañana. Foto: Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de la velocidad del viento en tres regiones de la costa peruana durante los próximos días. Según el Aviso Meteorológico N.º 479, el fenómeno se presentará desde el domingo 22 hasta el martes 24 de noviembre y comprenderá zonas de Lima, Ica y Arequipa.

La advertencia también contempla condiciones atmosféricas que podrían presentarse en localidades próximas al litoral, como niebla, neblina y lloviznas dispersas. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) pidió a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos y estar preparados frente a posibles emergencias.

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¿Qué velocidad alcanzarán los vientos y en qué horarios se esperan niebla y lloviznas en la costa?

El incremento de la intensidad del viento tendrá una magnitud de ligera a moderada, de acuerdo con el pronóstico del Senamhi. Sin embargo, durante el desarrollo de este evento meteorológico se podrían registrar ráfagas que superen los 40 kilómetros por hora, principalmente en determinados sectores del litoral.

Las velocidades estimadas varían según la región. En la costa de Lima se esperan valores cercanos a los 34 km/h, mientras que en Ica podrían alcanzar aproximadamente los 35 km/h. Para el litoral de Arequipa, la previsión apunta a registros próximos a los 22 km/h.

El organismo meteorológico también señaló que las condiciones más propicias para la aparición de niebla, neblina y lloviznas dispersas serán durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas manifestaciones se concentrarían especialmente en localidades de la costa central y sur.

Respecto al nivel de peligro, el aviso considera que este evento puede representar un riesgo, aunque se trata de condiciones meteorológicas habituales en las regiones comprendidas en la alerta.

INDECI brinda recomendaciones para protegerse de los vientos fuertes y prevenir emergencias

Frente a las condiciones previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), solicitó a los gobiernos regionales y municipales comprobar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y cuenten con señalización adecuada. Estas vías deben permitir que los ciudadanos puedan desplazarse hacia espacios seguros si ocurre una emergencia.

También recomendó verificar que los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías tengan disponibilidad para atender posibles incidentes. Como parte de las acciones preventivas, las autoridades deben coordinar mecanismos de comunicación que permitan alertar oportunamente a los habitantes de las zonas expuestas.

En el ámbito familiar, INDECI aconsejó organizar un sistema de aviso temprano con recursos como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. A ello se suma la elaboración y puesta en práctica de un Plan Familiar de Emergencias, que permita establecer cómo actuar ante una situación de riesgo.

Otra medida consiste en asegurar los techos y reforzar las ventanas de las viviendas. Asimismo, la población debe comunicar a las autoridades la presencia de árboles o postes inclinados en espacios públicos, debido al peligro que podrían representar durante las ráfagas de viento.

Por último, el COEN informó que mantendrá el seguimiento de las regiones comprendidas en el aviso y coordinará con sus autoridades locales y regionales para evaluar las posibles consecuencias del fenómeno y facilitar la atención de la población.