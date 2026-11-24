Un total de 19 JEE acataron decisión del JNE en no permitir la reelección encubierta Los JEE de Moyobamba y Bagua tuvieron que retroceder en su intento de permitir la reelección encubierta y proclamaron a nuevos alcaldes para el periodo 2027-2030. Este miércoles el JEE Lima Centro proclamará los resultados a las 10.00 a. m. y se conocerá si Jeanette Alonzo ocupará el cargo de alcaldesa de Lima.

Un total de 19 Jurados Electorales Especiales (JEE) acataron el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para no permitir la reelección encubierta de alcaldes para el periodo 2027-2030. El único JEE que falta en emitir un pronunciamiento es el de Lima Centro, que este miércoles a las 10.00 a. m. proclamará los resultados de la alcaldía de Lima. Jeanette Alonzo sería la encargada de asumir el cargo en lugar de Rafael López Aliaga.

Sin embargo, de los 19 JEE, dos tuvieron que modificar sus decisiones iniciales: dejaron sin efecto la proclamación de alcaldes que implicaba validar la reelección encubierta y designaron a los siguientes regidores hábiles para asumir el cargo.

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Este es el caso del JEE de Bagua, que inicialmente proclamó a Hermógenes Lozano Trigoso como alcalde provincial de Condorcanqui (Amazonas). Sin embargo, tras el fallo del JNE, que establece que un alcalde que ya ejerció el cargo durante el periodo anterior no puede volver a ocuparlo y que debe asumir el siguiente regidor hábil, el órgano electoral convocó a una nueva audiencia pública y proclamó a Luz Pumaricra Cardozo como alcaldesa.

Una situación similar ocurrió en el JEE de Moyobamba. En un primer momento, proclamó a Carlos Hidalgo Reátegui como alcalde del distrito de Zapatero, en la provincia de Lamas. No obstante, tras aplicar el criterio establecido por el JNE, modificó su decisión y proclamó a Diana Sánchez Lozano como nueva alcaldesa de la jurisdicción.

JEE aplicaron lineamiento del JNE

Por otro lado, 17 JEE acataron los lineamientos establecidos por el JNE y proclamaron a los siguientes regidores hábiles de las listas ganadoras para asumir las alcaldías. En estos casos, los burgomaestres en funciones fueron designados como primeros regidores.

En el distrito de Marca (Áncash), el JEE de Recuay proclamó a Mariluz Gamarra de Enríquez como nueva alcaldesa, mientras que el actual burgomaestre, José Corpus Méndez, pasó a ocupar el cargo de primer regidor.

Una situación similar se registró en Quilmaná (Cañete), donde el JEE de Cañete designó a Eliza de la Cruz Gutiérrez como alcaldesa y a Regis Pomalaya Godoy, actual burgomaestre, como primer regidor. En Arequipa, el JEE proclamó a Eduardo Condori Sucari como alcalde de Mejía (Islay), mientras que Diana Apulceta Cáceres fue designada como primera regidora. El mismo criterio se aplicó en la elección provincial de Islay: Gladys Santos Turpo asumió la alcaldía y Richard Ale Cruz pasó a ocupar el primer puesto en el concejo municipal.

Por su parte, el JEE de Camaná proclamó a César Neira Huallpa como alcalde del distrito de Nicolás de Piérola, mientras que Nelson Tito Eguía, actual burgomaestre, quedó como primer regidor.

En Cajamarca, el JEE de San Pablo proclamó a Anita León Cruzado como alcaldesa distrital de Catilluc y a Alejandro Bustamante Arteaga como primer regidor. En Ica, Rita Guerrero Cajo fue designada como alcaldesa de San Juan Bautista, mientras que el actual burgomaestre, Jorge Quispe Saavedra, pasó a ocupar el cargo de primer regidor.

En la región San Martín, el JEE de Moyobamba proclamó a Alicia Fernández Trigoso como alcaldesa de Rioja y a Jubinal Nicodemos Flores como primer regidor. En Junín, Emma Aguirre Ramírez fue designada como alcaldesa de San Jerónimo de Tunán (Huancayo), mientras que el actual burgomaestre, Benito Aguilar Rojas, quedó como primer regidor. En Loreto, el JEE de Requena proclamó a Cynthia Wagner Zagaceta como alcaldesa de la provincia de Requena.

En La Libertad, el JEE de Trujillo designó a Cristhy Robles Arqueros y Leydi Verde Espinoza como alcaldesas de La Esperanza y Víctor Larco Herrera, respectivamente. En ambas jurisdicciones, los actuales burgomaestres, Wilmer Sánchez Ruiz y Salvador León Clement, pasaron a ocupar el cargo de primer regidor.

En Lambayeque, el JEE de Chiclayo proclamó a Santos Rivas Sosa como alcalde de Pimentel, mientras que Enrique Navarro Cacho quedó como primer regidor. En Ferreñafe, Martha de la Oliva Bonilla fue designada como alcaldesa provincial y Polanski Carmona Cruz pasó a ocupar el primer puesto en el concejo municipal.

En Lima Metropolitana, el JEE Lima Este 2 proclamó a Margiori Alva Mejía e Inés Pomajulca Astete como nuevas alcaldesas de San Juan de Lurigancho y El Agustino, respectivamente. Los actuales burgomaestres, Jesús Maldonado Amao y Richard Soria Fuerte, quedaron como primeros regidores de sus respectivas jurisdicciones.

Finalmente, el JEE Lima Norte 2 proclamó a Elsa Ramírez Estrada Rojas como alcaldesa de Independencia, mientras que Alfredo Reynaga Ramírez, actual burgomaestre, fue designado como primer regidor.