León XIV regresa a Cusco como papa: así serán los actos históricos en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor El Santo Padre impondrá la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén en Sacsayhuamán y entregará un sudario pontificio al Taytacha de los Temblores durante el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor.

Cusco se prepara para una histórica visita del papa León XIV el domingo 15 de noviembre, marcando más de 40 años desde la llegada de San Juan Pablo II en 1985.

Cusco se prepara para una histórica visita del papa León XIV el domingo 15 de noviembre, marcando más de 40 años desde la llegada de San Juan Pablo II en 1985.

Cusco se alista para vivir una jornada histórica con la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 15 de noviembre. La Ciudad Imperial volverá a recibir a un sucesor de Pedro después de más de cuatro décadas, desde la visita de San Juan Pablo II, ocurrida en febrero de 1985. La expectativa crece entre la población, que prepara diversas muestras de fe y expresiones culturales para dar la bienvenida al pontífice.

Uno de los momentos más esperados será en la explanada de Sacsayhuamán, donde se congregarán 75.000 personas. Ante esta multitud, León XIV impondrá la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, patrona jurada del Cusco, en un acto que representa un reconocimiento especial a la devoción mariana de los cusqueños. La ceremonia reunirá a autoridades eclesiásticas, religiosos y miles de fieles que acompañarán este acontecimiento.

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Cusco se prepara para una histórica visita del papa León XIV el domingo 15 de noviembre, marcando más de 40 años desde la llegada de San Juan Pablo II en 1985.

Música quechua para la bienvenida al pontífice

La ceremonia en Sacsayhuamán tendrá un importante componente cultural y musical. Las Chayñas, agrupación de música quechua que tradicionalmente acompaña las celebraciones del Taytacha de los Temblores, serán parte de la bienvenida al Santo Padre. También participarán el coro polifónico del Cusco y la Orquesta Sinfónica de Cusco, que tendrán a su cargo diferentes interpretaciones durante las actividades programadas.

Después de su encuentro con los fieles en Sacsayhuamán, el papa se trasladará hasta la Plaza Mayor, donde, desde las 11.45 a. m., participará en el rezo del Ángelus con la comunidad católica.

Esta oración dominical, que habitualmente dirige desde el Vaticano, será transmitida desde la Ciudad Imperial hacia diferentes partes del mundo, convirtiendo a Cusco en escenario de una celebración religiosa de alcance internacional.

En este mismo acto se producirá otro acontecimiento especial para la religiosidad cusqueña: León XIV entregará un sudario pontificio al Señor de los Temblores, conocido cariñosamente como el Taytacha y considerado patrón jurado del Cusco. El obsequio será presentado como un signo de cercanía y reconocimiento a la devoción que el pueblo cusqueño profesa a su imagen. Según lo anunciado por la organización, se trata de un gesto inédito en la historia de esta veneración.

León XIV ya estuvo en Cusco hace diez años

La visita también tendrá un significado particular por el vínculo previo que el pontífice mantiene con la Iglesia cusqueña. Hace aproximadamente diez años, cuando todavía no era papa, estuvo en Cusco con motivo de la designación de Richard Daniel Alarcón como arzobispo de la ciudad. Este recuerdo cobra especial connotación luego del fallecimiento de Alarcón, ocurrido hace una semana. Su partida ha enlutado a la comunidad católica local, que ahora espera recibir al Santo Padre en medio de un contexto de recogimiento y expectativa.

La bienvenida no estará limitada a las ceremonias oficiales. Durante el recorrido del papamóvil, diferentes instituciones y organizaciones preparan expresiones espontáneas de afecto. Un grupo de alumnas del colegio Educandas aguardará al pontífice en el óvalo Los Libertadores, donde interpretará melodías dedicadas a su visita, entre ellas 'León de esperanza'. Asimismo, adultos mayores del distrito de Wanchaq se organizarán para saludar al Santo Padre y formar parte de este recibimiento popular.

Más de 4.000 policías y 6.000 voluntarios en el operativo

En materia de seguridad, las instituciones involucradas han elaborado un plan integral que contempla el resguardo de los 8,2 kilómetros del recorrido papal. Para esta labor se desplegarán más de 4.400 efectivos policiales y militares, además de aproximadamente 6.700 voluntarios, quienes estarán distribuidos en los diferentes puntos de concentración, accesos y zonas de desplazamiento. El operativo contempla también 20 puestos médicos para atender cualquier emergencia y medidas para proteger el patrimonio cultural de la ciudad.

La organización habilitó 75.000 entradas gratuitas para la explanada de Sacsayhuamán y 30.000 para la Plaza Mayor. Los accesos estarán divididos entre parroquias y comunidades religiosas, así como el público en general. En ambos escenarios, las puertas se abrirán desde las 4.30 a. m. y el ingreso se realizará mediante códigos QR personales e intransferibles, acompañados del documento de identidad. La organización precisó que el acceso estará permitido hasta las 7.30 a. m.; después de esa hora no se permitirá el ingreso de más asistentes.

Desde la Arquidiócesis del Cusco remarcaron que la llegada del pontífice no debe entenderse como un espectáculo, sino como un encuentro de fe. "No nos preparamos para un espectáculo, sino para el encuentro de fe", señalaron durante la presentación del programa oficial, al destacar que la visita busca fortalecer la esperanza y el compromiso de la comunidad católica.

La llegada de León XIV ha sido declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE y cuenta con la participación de la Arquidiócesis, municipalidades, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones de salud, bomberos, Cruz Roja y organismos de gestión del riesgo, entre otras entidades.

Así, Cusco se prepara para recibir nuevamente a un sucesor de Pedro, en una jornada que reunirá tradición, música, fe y expresiones populares. La imposición de la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén y la entrega del sudario pontificio al Taytacha de los Temblores serán los dos principales acontecimientos de una visita que, después de más de cuatro décadas desde la presencia de Juan Pablo II, volverá a colocar a la Ciudad Imperial en el centro de la atención religiosa internacional.