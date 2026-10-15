Germán Tejada: "Quería hablar en ‘Los inocentes’ de lo mal que nos han enseñado a ser hombres”

La película basada en el libro Los inocentes de Oswaldo Reynoso, ingresa a la cartelera comercial este jueves en medio de una coyuntura que coincide con varios temas que aborda la cinta, como la violencia machista, el abuso de menores y el rechazo a la diversidad. El director Germán Tejada leyó por primera vez los cuentos cuando tenía 14 años y, ahora, como cineasta, se ha tomado algunas licencias. “Yo era un punk wannabe”, bromea sobre su adolescencia visitando el centro de Lima y regresando a su casa en San Borja. “Pero no he hablado desde un lugar ajeno”.

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Aunque ganó el premio a la mejor película peruana en el Festival de Cine de Lima 2025, el director tuvo que responder a las críticas de los más “puristas” que cuestionaron su versión. Tejada nos habla más de una adaptación libre (o inspirada en) y que por eso se sitúa en los 2000. “Ha sido muy polarizado, ¿no? Ha habido gente que a pesar de que son críticos y amantes de la literatura y gente muy cercana a Reynoso, amó la película y el atrevimiento, porque siempre digo que ha sido un atrevimiento. Pero hay gente muy purista, lo entiendo porque es un libro de culto. Pretender que una película aborde todo lo que puede generar en tu imaginario un libro es un poco absurdo porque no lo vas a lograr. Así que yo me tomé un atrevimiento fuerte porque un poco hice lo que quise, ¿no? Agarré los cuentos y los combiné”.

Construyes una historia a partir de Johnny y hablas de la diversidad. ¿Siempre quisiste hablar de la masculinidad?

Sí, yo quería hablar de lo mal que nos han enseñado a ser hombres. Y a partir de eso, agarrar el modelo de hombre más libre y que se permite explorar, como Cara de Ángel. Quería una línea narrativa y ver cómo este personaje se enfrenta a estos otros modelos que plantea el libro. Además, me identificaba mucho más con él. Para mí fue un conflicto súper fuerte a esa edad entender qué era ser hombre.

En una Lima cucufata.

Total, ¿no? Esa pulsión bisexual que creo que todos tenemos y que quien diga que no está mintiendo.

Entonces, nos hablas desde lo queer.

No sé cómo definirme en ese aspecto, pero sí siento que la pulsión sexual inicial nos interpela a todos. Las mujeres pueden hablar de esto muchísimo más, pero los hombres no. Ser hombre implica mucho silencio. Implica mucha represión. Y bueno, eso es lo que me interesaba en la película. Yo siempre digo que la película es como un homenaje a ese Germán de 14 años que en ese momento leyó ese libro y le voló la cabeza por lo crudo. A muchos hombres les ha incomodado la película.

Reynoso planteó temas que siguen vigentes. ¿Te sorprende lo normalizada que está la violencia o pensabas que no habíamos avanzado tanto?

En nuestro círculo cercano de artistas y de gente progre (sonríe), pues sí sentimos que estamos avanzando y evolucionando como comunidad, pero en realidad casi nada ha cambiado. El machismo está totalmente sistematizado, como la homofobia. Además, ahora por el momento político que estamos viviendo, con este giro a la derecha extrema, conservadora, pues están volviendo a salir todas estas como ideologías deplorables.

Tú resides en México, pero ¿qué te dice que los limeños elijan líderes a pesar de sus discursos violentos?

Que la masculinidad está construida desde el silencio y nadie se atreve a enfrentarlo. A mí me cuesta mucho la ‘manchita’ de hombres y no te digo que soy un hombre impecable o el gran aliado, pero pensar en una inequidad de género ya es absurdo. El paso que quiere dar la película es hacer que los hombres mismos empiecen a cuestionarse. No voy a decir que son víctimas, pero sí son parte de esta construcción social. La película plantea a estos modelos: el que su agresividad lo hace hombre y el que su liderazgo y su manipulación lo hace hombre. En los grupos de WhatsApp siempre ves ‘bromas’ sobre la violación y la homosexualidad. Está normalizado. Son padres de niñas y siguen hablando de las mujeres como objetos.

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Los inocentes fue bien recibida allá, ¿qué esperas del estreno en Perú en medio de un panorama difícil para el arte, en general?

En México estuvo en un ciclo de la Cineteca que es, además, un templo del cine. Así que es una locura lo que pasa allá. Hay mucho público. Hicimos el ciclo Talento Emergente donde seleccionaban óperas primas y segundas películas de los festivales del 2025. Para mí, eso fue un honor. ¿Y qué pasa en Perú hoy? Se viene algo duro. Cancelaron una película palestina en el LUM, hay censuras por todos lados. Yo bajé del avión nervioso y emocionado. Estamos volviendo a las épocas de las censuras. Es una locura. Mi gran intención es que esta película conecte con los jóvenes. Queremos que se vuelva por ahí un medio fenómeno porque la película tiene ese espíritu y la música es una parte importante. Pero también está pasando algo con esta juventud sin memoria, ¿no? Mientras la política se ha vuelto un fenómeno mediático tiktokero, donde salen políticos como López Aliaga y dicen estupi... la gente los ve como algo divertido. Si bien la película no tiene un discurso político metido ahí, quería algo que se saliera de lo convencional: meter zombis, música y conectar con esta audiencia joven. Si bien es un final abierto un poco desesperanzador, te invita a la acción de alguna manera.

-¿Estás de acuerdo con que el equipo de la película Santidad haya denunciado censura y maltrato en los cine?

Está bien, hay que comunicarlo, pero sabemos que estamos frente a cines que hacen lo que les da la gana porque es un negocio y porque no hay ley que nos avale. Con lo que estamos viviendo ahora está tan complicado que algo se modifique. Estamos tan lejos ahora de una ley que nos proteja como cineastas.

-Por cierto, el actual ministro de Cultura dijo que ya se acabaron los “privilegios”. Ganaste DAFO, ¿cierto? Entonces, tú entras en ese círculo.

(Sonríe) Soy de alguna manera privilegiado. Qué lástima que vean a la cultura como un enemigo, ¿no? Y no como una necesidad latente. Nos estamos deshumanizando. Nos estamos perdiendo realmente el valor del ser humano, del arte, de lo que nos hace como sociedad. Estamos dejando de lado eso que le corresponde al Estado porque ahora quieren cumplir una agenda que le corresponde más a todo este sistema capitalista, neoliberal extremo, que se está apoderando de nuestra condición de humanos. Entonces, escuchar eso es realmente triste, es desesperanzador. En México hay apoyo a la cultura y a la identidad mexicana. De pronto el Estado se monta 21 escenarios en toda la ciudad de conciertos gratis para la gente. Estás alimentando el alma. Estás haciendo que se cuestionen, que piensen, pero lo que quieren algunos políticos son seres no pensantes. Lo que quieren son zombis que los sigan.

—Si le cierran las puertas al cine independiente en Perú, ¿qué quedaría?

El negocio. Es hacia donde estamos yendo. Están quitando, están reemplazando el arte por el negocio. Lo lindo que tiene el cine, para mí, es todas esas preguntas que te genera. Hay esa posibilidad de realmente como modificar tus convicciones. Algo que he aprendido con el tiempo es que... yo tenía convicciones muy claras hace cinco años y que ahora se han modificado. Probablemente gracias al arte también. Gracias a estas miradas distintas que te interpelan, que te cuestionan, que te modifican.