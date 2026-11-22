Roberto Burneo solicitó participar en la elección del presidente del Poder Judicial Burneo aclaró que no busca ser candidato para dirigir la Corte Suprema, sino ejercer sus derechos como juez supremo titular y participar de la elección del nuevo presidente.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó al Poder Judicial que se evalúe su participación en la elección del próximo titular de la Corte Suprema.

El magistrado confirmó, en diálogo con RPP, que presentó el pedido ante la Sala Plena de la Corte Suprema y explicó que su solicitud se sustenta en su condición de juez supremo titular.

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“Lo que estoy solicitando y promoviendo es que [...] se evalúe la posibilidad de que se mantengan los derechos de participación”, indicó.

El titular del JNE precisó que su designación al frente de la institución electoral tiene un periodo constitucional de cuatro años y que se trata de una función irrenunciable. Por ello, pidió que se analice si su licencia temporal le impide intervenir en las deliberaciones de la Sala Plena.

Burneo indicó que la decisión sobre su solicitud corresponde exclusivamente a los jueces supremos. En ese sentido, aseguró que acatará lo que determine dicha instancia, a la que reconoció como el máximo espacio de decisión del Poder Judicial.

“Lo que decida la Sala Plena nosotros lo respetamos absolutamente”, sostuvo.

Asimismo, rechazó las versiones que señalaban que pretendía postular a la presidencia del Poder Judicial. El magistrado aclaró que su pedido no está relacionado con una candidatura para dirigir la Corte Suprema, sino con la posibilidad de ejercer sus derechos como integrante titular de dicha institución.

“Yo no estoy pidiendo participar en un proceso para ser presidente del Poder Judicial, es una información falsa o en todo caso tergiversada”, afirmó.

La elección del nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2027-2028 está prevista para el 3 de diciembre. El proceso se realizará en la Sala Plena de la Corte Suprema, órgano encargado de elegir a su máxima autoridad.