Incendio cerca de la Plaza de Acho moviliza a 13 unidades de bomberos en el Rímac Emergencia se registra en un inmueble de la cuadra 5 del jirón Marañón, donde funcionan viviendas y negocios. Bomberos trabajan para controlar las llamas y descartar personas atrapadas.

Un incendio de gran magnitud afecta un inmueble en la cuadra 5 del jirón Marañón, Rímac, cerca de la Plaza de Toros de Acho. | Difusión

Un incendio de gran magnitud afecta un inmueble en la cuadra 5 del jirón Marañón, Rímac, cerca de la Plaza de Toros de Acho. | Difusión

Un incendio de gran intensidad se registra la mañana de este domingo en un inmueble ubicado en la cuadra 5 del jirón Marañón, en el distrito del Rímac, a pocos metros de la histórica Plaza de Toros de Acho. Al menos 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fueron desplegadas para atender la emergencia.

El siniestro fue reportado alrededor de las 7:21 a. m. y afecta un conjunto de viviendas y establecimientos comerciales. Entre los negocios ubicados en el inmueble figuran locales dedicados a la venta de marcos para cuadros y espejos, donde se habría almacenado una considerable cantidad de madera, material que podría favorecer la propagación del fuego.

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Los bomberos tienen dificultades para ingresar al inmueble debido a que las puertas y rejas permanecen cerradas. Ante ello, los rescatistas utilizan herramientas de corte para abrir los accesos y poder combatir las llamas desde el interior.

Asimismo, se desplegó una escalera telescópica para lanzar agua desde la parte superior de la edificación y contener la emergencia.

Bomberos buscan descartar personas atrapadas

De acuerdo con información preliminar proporcionada por los bomberos, no habría personas dentro de los inmuebles afectados. Sin embargo, esta situación todavía no ha podido ser confirmada debido a que los rescatistas no han logrado ingresar a todos los ambientes.

Vecinos de la zona señalaron que escucharon explosiones durante los primeros minutos del incendio. Estas podrían estar relacionadas con balones de gas que se encontraban en el interior del inmueble, aunque las autoridades todavía no han determinado el origen del fuego.

La emergencia también genera preocupación por la cercanía de las llamas con la Plaza de Toros de Acho. El histórico recinto se encuentra a pocos metros del inmueble afectado y el intenso calor generado por el incendio podría comprometer el muro que lo rodea.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el fuego haya alcanzado las instalaciones de la Plaza de Acho.

Los bomberos continúan trabajando para controlar y extinguir el incendio. Una vez que puedan acceder a la totalidad del inmueble, se podrá descartar la presencia de personas afectadas y realizar una evaluación preliminar de los daños ocasionados.