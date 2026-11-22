Miles de jóvenes de todo el Perú participan este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027, una de las evaluaciones más esperadas por quienes buscan acceder a estudios superiores financiados por el Estado. Sin embargo, una de las principales dudas entre los participantes es cuándo se conocerán los resultados oficiales y qué puntaje necesitan para continuar en el concurso.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), ya estableció la fecha de publicación de la lista de preseleccionados. Además, este año incorporó una nueva exigencia que podría dejar fuera de competencia a quienes no alcancen la calificación mínima.

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¿Cuándo salen los resultados del examen Beca 18-2027?

De acuerdo con el cronograma oficial del Pronabec, los resultados del Examen Nacional de Preselección se publicarán el miércoles 23 de diciembre de 2026.

Ese día, los postulantes podrán conocer si fueron preseleccionados para continuar en el concurso o si quedaron fuera del proceso. La publicación incluirá las calificaciones obtenidas en la evaluación y los puntajes adicionales correspondientes a las condiciones priorizables.

Es importante precisar que aparecer en la lista de preseleccionados no significa haber ganado automáticamente una beca. Los jóvenes que superen esta fase deberán cumplir las siguientes etapas y requisitos establecidos en las bases del concurso.

Link oficial para consultar los resultados de Beca 18

Los resultados estarán disponibles en el portal oficial del Pronabec:

https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Los postulantes deberán ingresar a la página de Beca 18 y buscar la publicación correspondiente a la lista de preseleccionados de la convocatoria 2027.

Pronabec ha precisado que únicamente sus comunicaciones oficiales tienen validez para conocer los resultados del concurso.

¿Cuál es el puntaje mínimo para aprobar el examen Beca 18?

Una de las principales novedades de la convocatoria 2027 es la incorporación de un puntaje mínimo obligatorio para continuar en competencia.

Modalidad Puntaje mínimo Ordinaria 84 de 120 puntos Modalidades especiales 66 de 120 puntos

La evaluación consta de 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta equivale a dos puntos y no se descuentan puntos por respuestas equivocadas.

Por lo tanto, el puntaje máximo posible es de 120 puntos.

Sin embargo, alcanzar la nota mínima no garantiza la preselección, ya que también se considera el orden de mérito y las bonificaciones aplicables según las condiciones de cada postulante.

¿Cuántas becas ofrece Pronabec para la convocatoria 2027?

Para esta convocatoria, el programa contempla 6.000 becas integrales dirigidas a jóvenes con alto rendimiento académico que cumplen las condiciones establecidas.

Las becas pueden cubrir gastos académicos como matrícula, pensiones de estudio y obtención del grado o título. Los beneficios adicionales, como alimentación, alojamiento y movilidad, dependen de la modalidad y los requisitos aplicables.

El Examen Nacional de Preselección se desarrolla este domingo 22 de noviembre entre las 9.00 a. m. y las 11.00 a. m., en 109 locales habilitados en todo el país.

Finalmente, los participantes deberán esperar hasta el 23 de diciembre para conocer oficialmente si avanzan a la siguiente fase. Mientras tanto, se recomienda consultar únicamente la página del Pronabec y evitar enlaces no oficiales que prometan resultados anticipados.