Un "hospital flotante" de 1.000 camas rumbo al Perú: EE. UU. adelanta llegada del buque USNS Comfort para enero ante proyecciones de El Niño Con capacidad para 1.000 camas, el USNS Comfort funcionará como un hospital flotante, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria de Perú frente a la incidencia del fenómeno climático.

El buque hospital USNS Comfort llegará a Perú entre el 14 y 24 de enero de 2027 para apoyar ante emergencias médicas por el Fenómeno El Niño.

El buque hospital USNS Comfort llegará a Perú entre el 14 y 24 de enero de 2027 para apoyar ante emergencias médicas por el Fenómeno El Niño. Foto: difusión

El buque hospital USNS Comfort, enviado por Estados Unidos para apoyar la atención de emergencias médicas durante el Fenómeno El Niño, llegará al Perú en enero de 2027. El embajador estadounidense Bernie Navarro confirmó que la embarcación arribará entre el 14 y el 24 de ese mes, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta sanitaria ante los efectos previstos del evento climático.

El anuncio se realizó el 20 de noviembre de 2026, luego de que Estados Unidos decidiera modificar la fecha inicial de llegada, que estaba prevista para febrero. Según explicó el diplomático, el cambio responde a las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que anticipan los efectos de El Niño antes de lo previsto.

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Buque hospital USNS Comfort llegará al Perú entre el 14 y el 24 de enero de 2027

Navarro precisó que el USNS Comfort cuenta con una capacidad de 1.000 camas y dispone de servicios de emergencia que le permiten funcionar como un hospital flotante. Su despliegue busca brindar atención médica durante el periodo de mayor incidencia del Fenómeno El Niño, como parte del compromiso de cooperación de Estados Unidos con el Perú.

El embajador explicó que inicialmente la embarcación tenía previsto llegar en febrero de 2027, pero el análisis de la NOAA llevó a adelantar su desplazamiento al mes de enero. De esta manera, el buque estará en territorio peruano durante las fechas anunciadas para atender las emergencias sanitarias que puedan presentarse por las condiciones asociadas al evento climático.