DNI electrónico gratis en La Victoria: campaña atenderá a menores y adultos mayores este 24 de noviembre Los interesados deben acudir a la Casa del Vecino de La Victoria desde las 9:00 a. m. y presentar el DNI físico de uno de los padres para tramitar el documento de un menor. La atención dependerá de la disponibilidad de turnos.

La Municipalidad de La Victoria ofrecerá una campaña gratuita de DNI electrónico el martes 24 de noviembre, limitada a 40 personas.

La Municipalidad de La Victoria ofrecerá una campaña gratuita de DNI electrónico el martes 24 de noviembre, limitada a 40 personas. Foto: composición LR

Solo 40 personas podrán acceder a la campaña gratuita de DNI electrónico que organizará la Municipalidad de La Victoria este martes 24 de noviembre. La iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a ciudadanos de 60 años a más, quienes podrán obtener el documento sin asumir el costo de emisión.

La convocatoria contempla condiciones específicas para los beneficiarios y sus representantes. Entre ellas figuran la presentación del DNI físico de uno de los padres cuando se tramite el documento de un menor y la asistencia presencial de cada solicitante para recibir su turno de atención.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Dónde se realizará la campaña de DNI electrónico gratuito y cuántos cupos habrá?

La jornada tendrá lugar en la Casa del Vecino de La Victoria, ubicada en Agustina Antúñete 215. El establecimiento recibirá a los interesados desde las 9:00 a. m. de este martes 24 de noviembre, según informó la municipalidad.

La capacidad será limitada, por lo que la atención estará sujeta a la disponibilidad de turnos. El beneficio permitirá realizar el procedimiento sin pagar por la emisión del DNI electrónico.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios para tramitar el DNI electrónico gratis?

Los padres que gestionen el documento de sus hijos deberán presentar su DNI en formato físico. La municipalidad precisó que solo se atenderá a la mamá o al papá que cuente con esta identificación, por lo que será necesario llevarla al momento de solicitar el servicio.

Otra condición indispensable será la presencia del titular del documento. Los niños y adolescentes deberán acudir junto con el padre o la madre responsable, mientras que los adultos mayores tendrán que presentarse personalmente. Esta disposición responde a que cada beneficiario debe estar presente para recibir el ticket que le permitirá acceder a la atención.

Por tanto, no será posible completar el procedimiento únicamente con la asistencia de un familiar o representante. La exigencia comprende a todos los participantes, sin distinción del grupo de edad al que pertenezcan.