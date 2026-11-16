FC Cajamarca descendió a la Liga 2: es el segundo equipo que pierde la categoría en la Liga 1 2026 Luego de una temporada complicada, FC Cajamarca no pudo conseguir los resultados necesarios para mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano y jugará la Liga 2 el próximo año.

FC Cajamarca se convirtió en el segundo club que pierde la categoría en el campeonato peruano. El conjunto cajamarquino no logró revertir su situación en la tabla acumulada y terminó ocupando uno de los dos últimos lugares de la clasificación, por lo que disputará la segunda división en 2027.

La confirmación de su descenso se produjo luego de la derrota por 5-0 ante Alianza Lima, resultado que lo dejó sin posibilidades matemáticas de alcanzar a sus rivales directos en la lucha por la permanencia. De esta manera, el equipo acompañará a UTC, que semanas atrás se convirtió en el primer descendido de la temporada tras una campaña irregular.

¿Cómo quedó FC Cajamarca en la tabla acumulada de la Liga 1 2026?

El conjunto de FC Cajamarca terminó la temporada en el puesto de la tabla acumulada, con 29 puntos en 34 partidos disputados. Su registro fue de ocho triunfos, siete empates y dieciocho derrotas.

Pese a los intentos por salir de la zona baja, el equipo no consiguió los resultados necesarios para asegurar su permanencia en Primera División. Así, tendrá que replantear su proyecto deportivo para afrontar la Liga 2 en la próxima temporada.

¿Qué equipos descendieron de la Liga 1 en 2026?

Los dos equipos que perdieron la categoría en la temporada 2026 fueron:

UTC: descendió primero y jugará la Liga 2 en 2027.

descendió primero y jugará la Liga 2 en 2027. FC Cajamarca: perdió la categoría en la última fecha del campeonato y acompañará al otro cuadro cajamarquino en la segunda división.

De esta manera, ambos clubes tendrán que afrontar un nuevo desafío deportivo en busca de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano.

Tabla de posiciones del Acumulado