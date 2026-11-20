Huánuco: derrumbe de piedras bloquea el tránsito en la Carretera Central tras fuerte sismo de magnitud 6.7 en Junín El COER Huánuco confirmó el incidente y está evaluando la situación, aunque no se ha precisado la cantidad de vehículos afectada ni si hubo heridos tras el derrumbe.

La emergencia fue reportada en Tomayquichua, donde el desprendimiento obstaculizó la circulación vehicular, alertando a los conductores sobre peligros en la vía.

La emergencia fue reportada en Tomayquichua, donde el desprendimiento obstaculizó la circulación vehicular, alertando a los conductores sobre peligros en la vía. Foto: difusión

Un derrumbe de piedras bloqueó el tránsito vehicular en la Carretera Central, en el tramo que conecta Huánuco con Ambo, luego del sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre. La emergencia fue reportada a la altura de la localidad de Tomayquichua, donde los desprendimientos obstaculizaron el paso de los vehículos .

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huánuco confirmó el incidente y alertó sobre la interrupción de la circulación en esta vía. El organismo pidió a los conductores tomar precauciones ante la presencia de piedras sobre la carretera, mientras se reportaba la emergencia en este sector de la región.

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Derrumbe en Tomayquichua bloquea la Carretera Central entre Huánuco y Ambo

De acuerdo con el reporte del COER Huánuco, el derrumbe ocurrió en el tramo Huánuco-Ambo de la Carretera Central, específicamente a la altura de Tomayquichua. La caída de piedras dejó bloqueada la vía e impidió el tránsito vehicular por este sector, que conecta ambas localidades.

La alerta regional identificó el desprendimiento como una emergencia posterior al sismo que tuvo su epicentro en Junín y fue sentido en distintas zonas del centro del país. Sin embargo, el reporte difundido no precisó la cantidad de vehículos afectados, la extensión del bloqueo ni si se registraron personas heridas.