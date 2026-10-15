Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Sociedad

Ráfagas de más de 40 km/h afectarán la costa este 17 de octubre: Indeci pide reforzar techos y ventanas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte sobre condiciones de peligro moderado en Lima, Callao, Ica y Arequipa. El aviso estará vigente durante todo el sábado.

El Indeci insta a la población a reforzar viviendas y mantener distancia de objetos peligrosos.
El Indeci insta a la población a reforzar viviendas y mantener distancia de objetos peligrosos.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron asegurar techos, ventanas y otras estructuras ante el pronóstico de fuertes vientos en la costa peruana para este sábado 17 de octubre de 2026. La medida responde a la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte sobre ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en algunas zonas.

El aviso meteorológico N.° 418 contempla condiciones de peligro moderado y permanecerá vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 del sábado. La advertencia comprende los departamentos de Lima, Callao, Ica y Arequipa, y da continuidad a la alerta N.° 411.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Incendio forestal en Cusco avanza hacia viviendas de Calca pese al apoyo aéreo

lr.pe

Vientos de hasta 35 km/h y ráfagas superiores a 40 km/h se esperan en cuatro departamentos

El pronóstico señala que los vientos en la costa central podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. En la costa sur, en cambio, se prevén registros superiores a los 20 kilómetros por hora, mientras que en Ica las velocidades también podrían aproximarse a los 35 km/h.

Las ráfagas más intensas podrían exceder los 40 kilómetros por hora. Además, el reporte meteorológico advierte sobre la posible presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones forman parte del escenario previsto para las zonas costeras incluidas en el aviso.

La información difundida también reportó que, durante el 17 de octubre, Ica registró ráfagas cercanas a los 44 kilómetros por hora. Esta cifra se encuentra por encima de los valores de viento previstos para otros sectores de la costa, según los datos proporcionados en el reporte.

Puedes ver

Cusco: incendios forestales cobran su sexta víctima mortal y dejan en estado crítico a otro adulto

lr.pe

Indeci pide asegurar viviendas y embarcaciones ante las condiciones meteorológicas

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a revisar y reforzar los techos, las vigas y las ventanas de las viviendas. También aconsejó mantener distancia de equipos eléctricos, objetos punzantes y construcciones que presenten daños, debido a los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas.

La entidad recomendó comunicar a las autoridades la presencia de árboles o postes inclinados que puedan representar un peligro. Asimismo, indicó que las embarcaciones deben permanecer debidamente amarradas para reducir el riesgo de que los vientos las desplacen.

Por su parte, las autoridades regionales y locales deben inspeccionar las condiciones de seguridad de las edificaciones en sus respectivas jurisdicciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el seguimiento de la situación en los departamentos comprendidos en la alerta, como parte de las acciones de monitoreo ante el evento meteorológico.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sinuano Noche, resultado del jueves 15 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Daniela Darcourt sorprende a Yahaira Plasencia con llamada en vivo y lanza fuerte mensaje: "Todas las víboras"

Desmantelando la Casa de la Literatura Peruana

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Condenan a 14 años de cárcel a conductor de movilidad escolar por tocamientos indebidos a niña de 7 años en VMT

Falsos empleos y explotación sexual: Desarticulan una red de trata y rescatan a 83 víctimas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

César Acuña anuncia su retiro de la política: “Les doy una buena noticia”

Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila