Ráfagas de más de 40 km/h afectarán la costa este 17 de octubre: Indeci pide reforzar techos y ventanas

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron asegurar techos, ventanas y otras estructuras ante el pronóstico de fuertes vientos en la costa peruana para este sábado 17 de octubre de 2026. La medida responde a la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte sobre ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora en algunas zonas.

El aviso meteorológico N.° 418 contempla condiciones de peligro moderado y permanecerá vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 del sábado. La advertencia comprende los departamentos de Lima, Callao, Ica y Arequipa, y da continuidad a la alerta N.° 411.

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Vientos de hasta 35 km/h y ráfagas superiores a 40 km/h se esperan en cuatro departamentos

El pronóstico señala que los vientos en la costa central podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. En la costa sur, en cambio, se prevén registros superiores a los 20 kilómetros por hora, mientras que en Ica las velocidades también podrían aproximarse a los 35 km/h.

Las ráfagas más intensas podrían exceder los 40 kilómetros por hora. Además, el reporte meteorológico advierte sobre la posible presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones forman parte del escenario previsto para las zonas costeras incluidas en el aviso.

La información difundida también reportó que, durante el 17 de octubre, Ica registró ráfagas cercanas a los 44 kilómetros por hora. Esta cifra se encuentra por encima de los valores de viento previstos para otros sectores de la costa, según los datos proporcionados en el reporte.

Indeci pide asegurar viviendas y embarcaciones ante las condiciones meteorológicas

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a revisar y reforzar los techos, las vigas y las ventanas de las viviendas. También aconsejó mantener distancia de equipos eléctricos, objetos punzantes y construcciones que presenten daños, debido a los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas.

La entidad recomendó comunicar a las autoridades la presencia de árboles o postes inclinados que puedan representar un peligro. Asimismo, indicó que las embarcaciones deben permanecer debidamente amarradas para reducir el riesgo de que los vientos las desplacen.

Por su parte, las autoridades regionales y locales deben inspeccionar las condiciones de seguridad de las edificaciones en sus respectivas jurisdicciones. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el seguimiento de la situación en los departamentos comprendidos en la alerta, como parte de las acciones de monitoreo ante el evento meteorológico.