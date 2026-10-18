El Gobierno aprobó nuevos "Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos" en situaciones de emergencias y desastres, según la Resolución N.° 005-2026-PCM/SGRD. | Difusión

El Gobierno aprobó nuevos "Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos" en situaciones de emergencias y desastres, según la Resolución N.° 005-2026-PCM/SGRD. | Difusión

El Gobierno aprobó los nuevos “Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos en situaciones de emergencias y desastres”, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 005-2026-PCM/SGRD, publicada este domingo 18 de octubre en el diario oficial El Peruano.

La medida establece un marco para articular la actuación de las instituciones encargadas de intervenir cuando una emergencia o desastre provoque muertes masivas o genere restos humanos que deban ser recuperados, identificados y entregados a sus familiares. La finalidad declarada es garantizar un manejo “seguro, adecuado, respetuoso y digno”.

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La aprobación, sin embargo, llega después de un proceso que se encontraba pendiente dentro del propio Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Un informe de transferencia de gestión de la entidad señalaba que los lineamientos para el manejo de cadáveres y restos humanos en situaciones de emergencia y desastres estaban todavía “en elaboración”.

Un protocolo que estaba pendiente

La resolución recuerda que el manejo de cadáveres ya forma parte de los instrumentos de respuesta ante desastres. El Plan Nacional de Operaciones de Emergencia (PNOE), aprobado en 2022, contempla esta tarea dentro de las acciones de salud y de su protocolo de respuesta.

No obstante, la propia PCM reconoce ahora la necesidad de contar con lineamientos específicos para articular a las entidades competentes. La propuesta fue elaborada por el INDECI y sustentada mediante informes técnicos y legales antes de ser elevada a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Un desastre de gran magnitud no deja únicamente personas heridas o damnificadas. También puede generar un número elevado de víctimas mortales y restos humanos cuya recuperación e identificación requieren procedimientos coordinados entre autoridades, personal de salud, Policía, Ministerio Público, gobiernos locales y otras instituciones.

La falta de una respuesta articulada puede complicar no solo la identificación de las víctimas, sino también el derecho de sus familiares a conocer qué ocurrió con ellas y recibir sus restos de manera digna.

¿Qué cambia con la nueva norma?

Los lineamientos aprobados buscan ordenar las acciones que deben ejecutarse durante la respuesta ante emergencias y desastres, bajo el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La norma señala que el manejo de cadáveres y restos humanos forma parte de la respuesta complementaria frente a una emergencia. Además, vincula este procedimiento con los planes de gestión reactiva que deben desarrollar las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

La disposición también establece que los lineamientos serán publicados junto con la resolución en las plataformas digitales de la PCM y del INDECI.

La aprobación representa, por tanto, un avance en materia de preparación ante escenarios extremos, pero también expone una tarea que permanecía pendiente en la gestión del riesgo de desastres: contar con reglas específicas para responder cuando una emergencia no solo destruye infraestructura y desplaza población, sino que deja víctimas mortales.

La aplicación de la norma dependerá de que las instituciones cuenten con personal capacitado, recursos, coordinación y procedimientos previamente ensayados para actuar cuando ocurra un desastre de gran magnitud.

La propia documentación institucional del INDECI había identificado estos lineamientos como parte de los instrumentos que debían ser oficializados para fortalecer la respuesta frente a emergencias y desastres.

Keiko pide evacuar, pero reconoce que las obras podrían no ser suficientes

El llamado de Keiko Fujimori a las familias que viven en zonas de alto riesgo se da mientras el propio Ejecutivo advierte que el fenómeno El Niño podría superar los escenarios previstos. La presidenta señaló que se trabaja en albergues temporales para unas 30.000 personas y pidió identificar rutas de evacuación y preparar mochilas de emergencia.

La alerta también expone las limitaciones de las medidas preventivas. Un día después, Fujimori reconoció que el Gobierno limpió el río Piura “en su máxima capacidad”, pero que un eventual meganiño podría ser mayor a lo planificado. La mandataria atribuyó parte de las dificultades a la falta de coordinación de gestiones anteriores y pidió apoyo de la ciudadanía y del sector privado.