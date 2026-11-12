¡Viajes gratis! Línea 1 ofrecerá servicio sin costo para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre, facilitando el traslado a la Base Aérea de Las Palmas para la misa del papa León XIV. Conoce los detalles de la medida.

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito durante el lunes 16 de noviembre para facilitar el desplazamiento de miles de asistentes a la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, donde el papa León XIV ofrecerá su santa misa.

La medida estará vigente desde las 00.00 hasta las 22.00 horas del lunes 16, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin costo y utilizar las estaciones que servirán como puntos de llegada para acceder al recinto militar. Revisa los detalles de este beneficio.

Video destacado 🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Pasajeros deben contar con su tarjeta de la Línea 1

Si bien el servicio será gratuito, para ingresar a las estaciones los pasajeros deberán utilizar las tarjetas de la Línea 1. Durante ese día, no habrá atención en boleterías ni estarán habilitadas las máquinas de recarga de saldo.

En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta, deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.

¿Qué estaciones de la Línea 1 puedes utilizar para llegar a Las Palmas?

Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso N.° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

Durante el lunes 16 de noviembre, la Línea 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 carreras, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual.

Recomendaciones para tener un viaje seguro

Ante la mayor afluencia de pasajeros, la Línea 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso: