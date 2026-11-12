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¡Viajes gratis! Línea 1 ofrecerá servicio sin costo para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre, facilitando el traslado a la Base Aérea de Las Palmas para la misa del papa León XIV. Conoce los detalles de la medida.

Línea 1 ofrecerá servicio gratuito el 16 de noviembre
Línea 1 ofrecerá servicio gratuito el 16 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito durante el lunes 16 de noviembre para facilitar el desplazamiento de miles de asistentes a la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, donde el papa León XIV ofrecerá su santa misa.

La medida estará vigente desde las 00.00 hasta las 22.00 horas del lunes 16, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin costo y utilizar las estaciones que servirán como puntos de llegada para acceder al recinto militar. Revisa los detalles de este beneficio.

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Pasajeros deben contar con su tarjeta de la Línea 1

Si bien el servicio será gratuito, para ingresar a las estaciones los pasajeros deberán utilizar las tarjetas de la Línea 1. Durante ese día, no habrá atención en boleterías ni estarán habilitadas las máquinas de recarga de saldo.

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En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta, deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.

¿Qué estaciones de la Línea 1 puedes utilizar para llegar a Las Palmas?

Los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso N.° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas.

Durante el lunes 16 de noviembre, la Línea 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 carreras, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual.

Recomendaciones para tener un viaje seguro

Ante la mayor afluencia de pasajeros, la Línea 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso:

  • Planifica tu viaje: sal con anticipación y considera los tiempos de traslado a pie desde las estaciones hasta la Base Aérea Las Palmas.
  • Ten lista tu tarjeta: si bien no habrá un cobro, el pasajero debe mostrar su tarjeta para acceder. En caso no cuentes con una, deberás solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.
  • Respeta el orden de ingreso: deja salir a los pasajeros antes de abordar y espera detrás de la línea amarilla en el andén.
  • Evita correr o empujar: mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 durante el ingreso, la salida y el desplazamiento por las estaciones.
  • Cuida tus pertenencias: mantén tus objetos personales contigo y presta atención a tu entorno, especialmente en espacios de alta concentración de personas.
  • Facilita la movilidad de todos: cede el asiento a quienes más lo necesitan y evita obstruir las puertas de los trenes.
  • Organiza tu retorno: al finalizar la misa, sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 y respeta el orden de abordaje para evitar aglomeraciones.

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