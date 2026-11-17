Joven peruana de 22 años es detenida en España por presunta implicación en la muerte de su pareja: su hija habría presenciado la tragedia La investigación está a cargo de la Brigada Provincial de Homicidios, mientras se analizan las circunstancias del hecho y el consumo de alcohol como factor determinante.

Un joven peruano fue asesinado en un apartahotel de Madrid durante una discusión con su pareja, quien es la principal sospechosa del crimen, tras presuntamente apuñalarlo.

Un joven peruano fue asesinado en un apartahotel de Madrid durante una discusión con su pareja, quien es la principal sospechosa del crimen, tras presuntamente apuñalarlo. Foto: composición LR

Una discusión entre la pareja terminó con la muerte de un joven peruano durante la madrugada en Madrid, España. La principal sospechosa es su pareja, una mujer de 22 años, también nacida en Perú, quien habría apuñalado a la víctima. El crimen ocurrió en el interior de un apartahotel de alquiler temporal ubicado en el número 16 de la calle Lola Flores, en el distrito de San Blas-Canillejas, cerca de la autovía A-2 y del aeropuerto de Barajas. Aunque el complejo está orientado principalmente a visitantes extranjeros, la pareja residía allí desde hace un tiempo bajo un contrato de alquiler, según informó el diario ABC.

La alerta ingresó al servicio de emergencias 112 Comunidad de Madrid alrededor de la 1:25 a. m., tras reportarse un fuerte altercado en una de las habitaciones. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven gravemente herido, a su pareja y el arma blanca empleada en la agresión. Las primeras hipótesis apuntan a que el enfrentamiento escaló hasta que la mujer se habría abalanzado sobre la víctima y provocado las agresiones.

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Hallan habitación revuelta y evidencias de consumo de alcohol tras el crimen

Las primeras diligencias revelaron que el joven presentaba múltiples heridas en el tórax y los brazos. A su llegada, los profesionales del SUMMA 112 lo encontraron en paro cardiorrespiratorio e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, no consiguieron revertir su estado y solo pudieron certificar su muerte en el lugar. Un psicólogo de emergencias también se desplazó hasta el establecimiento para brindar asistencia.

Durante la inspección ocular, los investigadores hallaron la habitación completamente revuelta y varias cervezas consumidas. De acuerdo con fuentes policiales citadas por ABC, el consumo de alcohol habría sido un detonante clave en el episodio, aunque las circunstancias exactas del homicidio continúan bajo análisis.

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La investigación quedó a cargo del Grupo VI de la Brigada Provincial de Homicidios, mientras que el Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica asumió el análisis del cuchillo incautado y de las demás evidencias recogidas en la escena.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Sin embargo, debido a su avanzado estado de embriaguez, los agentes no pudieron interrogarla de inmediato. Los primeros reportes también indican que ninguno de los involucrados registraba antecedentes policiales. Con este homicidio, la Comunidad de Madrid acumula 30 homicidios en lo que va de 2026.