Confirman 80 intoxicados por rotavirus tras comer hamburguesas y broaster en restaurante en Ate Los pacientes, entre ellos menores de edad, presentan diarrea, vómitos y dolores abdominales. Los familiares denuncian presuntas deficiencias sanitarias en el local, que fue clausurado mientras las autoridades investigan el origen de la contaminación.

Cerca de 80 personas resultaron intoxicadas tras consumir hamburguesas y pollo broaster en el restaurante Dalmas, ubicado en la cuadra dos del jirón San Martín, en Ate. Los afectados reciben atención médica en tres hospitales de Lima Este y las autoridades clausuraron el establecimiento mientras investigan el origen de la contaminación.

Según informó ATV, los médicos confirmaron que los pacientes dieron positivo a rotavirus. Entre los afectados hay menores de edad y adultos que presentaron síntomas como dolor abdominal, diarrea y vómitos después de comer en el local.

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Afectados denuncian falta de condiciones sanitarias

Los pacientes permanecen internados en el Hospital de Ate Vitarte, el hospital del Minsa de Lima Este y el hospital San Isidro Labrador. Uno de los afectados contó que comió una hamburguesa el viernes 23 de octubre y, durante la madrugada, comenzó con dolor de estómago, diarrea y vómitos. Debido a su estado, acudió varias veces al hospital.

Otro padre relató que su hijo de 14 años y dos familiares también consumieron alimentos en el establecimiento. Los tres presentaron malestares, como dolor de cabeza, diarrea y dolores musculares, pero el adolescente continúa hospitalizado.

Denuncian falta de higiene y exigen justicia tras intoxicación en Ate

Los familiares señalaron que el personal del restaurante no contaba con implementos de higiene, como mascarillas, gorros y guantes, de acuerdo con el testimonio que uno de ellos recogió de su hijo.

El local vendía hamburguesas a ocho soles, con carne, papas fritas y cremas, principalmente mayonesa. El pollo broaster costaba entre ocho y 15 soles e incluía papas y ensalada.

Los familiares también denunciaron dificultades para registrar el caso en la comisaría de Ate Vitarte. Según su versión, los agentes no quisieron recibir la denuncia porque todavía no contaban con un diagnóstico médico y consideraron que se trataba de una queja simple. Tras la confirmación de los casos de rotavirus, la fiscal ordenó el cierre del establecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen de la contaminación.