Papa León XIV en el Callao: santo padre regresa a hogar de ancianos que ayudó en plena pandemia y con la que tiene un vínculo desde 2015 El papa León XIV visita el hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Callao el 16 de noviembre, cerrando así sus actividades en Perú antes de regresar a Roma.

Robert Prevost, ahora papa, colaboró con la comunidad entregando alimentos y apoyo durante la crisis sanitaria, fortaleciendo su vínculo con la congregación a lo largo de los años.

Robert Prevost, ahora papa, colaboró con la comunidad entregando alimentos y apoyo durante la crisis sanitaria, fortaleciendo su vínculo con la congregación a lo largo de los años. Foto: Andina/Composición LR

El papa León XIV visita este lunes 16 de noviembre el hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicado en el Callao, como parte de sus últimas actividades en el Perú antes de partir rumbo a Roma. La visita tiene un antecedente particular: el pontífice ya conocía esta institución desde su etapa como obispo de Chiclayo, cuando se acercó a sus instalaciones para brindar apoyo a los adultos mayores durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El encuentro también permitirá recordar la relación que Robert Prevost mantiene con las religiosas de esta congregación desde 2015. A lo largo de los años, el entonces obispo participó en actividades vinculadas con la comunidad y mantuvo contacto con las hermanas que se encargan del cuidado de los residentes. Por ello, su regreso al hogar forma parte de una historia de cercanía que antecede a su elección como sucesor de Pedro.

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¿Cómo ayudó Robert Prevost a las personas mayores durante la pandemia de COVID-19?

Durante la emergencia sanitaria, cuando las restricciones y el riesgo de contagio afectaban especialmente a las personas de edad avanzada, Robert Prevost llegó hasta el hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para entregar alimentos y brindar apoyo a sus residentes. En ese momento, todavía ejercía como obispo de Chiclayo y se encontraba en contacto con distintas comunidades que atravesaban dificultades por la crisis sanitaria.

La visita tuvo una particularidad: Prevost permaneció fuera de las instalaciones para evitar exponer a los adultos mayores al coronavirus. Aunque no ingresó al establecimiento, su presencia permitió acercar la ayuda que había llevado para quienes vivían en el recinto. Este episodio fue recordado posteriormente como uno de los antecedentes de su relación con la institución, que ahora recibirá al pontífice durante su recorrido por el Perú.

La relación de León XIV con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados comenzó en 2015

El vínculo de Robert Prevost con la congregación no empezó durante la pandemia. La hermana María Vázquez señaló que conocía al religioso desde 2015 y recordó que las religiosas lo invitaron en diferentes oportunidades a participar en actividades de la comunidad durante su etapa como obispo de Chiclayo. La relación se mantuvo con el paso de los años, antes de que fuera elegido papa en mayo de 2025.