León XIV denuncia abandono de los vulnerables en Perú: “No se protege al más débil, sino que se abusa de él” Desde la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, el pontífice cuestionó la indiferencia frente a los pobres y marginados, advirtió sobre los espacios donde se abandona a los más frágiles y pidió defender a niños, jóvenes y adultos mayores.

El papa León XIV realizó un llamado en Perú para proteger a los más vulnerables, denunciando el abandono y abuso que enfrentan.

El papa León XIV realizó un llamado en Perú para proteger a los más vulnerables, denunciando el abandono y abuso que enfrentan. Foto: AFP

El papa León XIV lanzó este lunes 16 de noviembre un contundente llamado a proteger a las personas más vulnerables del Perú y cuestionó el abandono, los abusos y la indiferencia frente a quienes necesitan asistencia. Durante su visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, denunció que existen espacios donde no se atiende a las personas ni se respeta su dignidad.

"No se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir" , expresó el pontífice ante las y los residentes y el personal del establecimiento, durante uno de sus últimos encuentros antes de partir del país.

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León XIV advirtió que no se puede permanecer indiferente ante la situación de quienes viven sin protección y recordó que muchos peruanos pobres y desamparados todavía reclaman atención, cuidado y amor. Frente a esta realidad, planteó una pregunta directa a los asistentes: "¿Qué hacemos nosotros para calmar esa sed?".

El papa cuestiona la indiferencia ante el sufrimiento ajeno

El papa describió la Casa de Acogida del Callao como un oasis de dignidad y esperanza para los adultos mayores. Explicó que estos espacios representan lugares de descanso y protección para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, pero también para las personas que trabajan y colaboran en su atención.

En contraste, calificó como desiertos de humanidad aquellos lugares donde se descuida, manipula y abandona a las personas. Para León XIV, el sufrimiento de quienes carecen de asistencia refleja el clamor de Cristo en la cruz: "Tengo sed".

En esa línea, sostuvo que el Perú necesita fortalecer las iniciativas de solidaridad y compromiso con quienes viven al margen de la sociedad. "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas", afirmó, antes de pedir una mayor participación de sacerdotes, religiosas y religiosos, familias, asociaciones y voluntariado en las labores de caridad.

El pontífice también llamó a examinar la coherencia entre la fe y las acciones cotidianas. Cuestionó que persistan tantos problemas y desigualdades en un país que ha recibido tanto de la caridad cristiana y preguntó por qué son pocas las personas dispuestas a transmitir ese compromiso a las nuevas generaciones.

León XIV pide defender a niños, jóvenes y ancianos

Durante su mensaje, el papa recordó la consigna de santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la congregación que administra el establecimiento: "Cuidar los cuerpos para salvar las almas". A partir de esa enseñanza, destacó la importancia de crear espacios seguros y garantizar el cuidado de las personas en situación de fragilidad.

También mencionó a san Martín de Porres como ejemplo de una vida dedicada a atender las necesidades físicas y espirituales de los demás. Recordó la frase que tradicionalmente se le atribuye: "Yo te curo, Dios te sana".

León XIV pidió que la ciudadanía peruana retome el camino de la solidaridad y lleve el Evangelio a cada rincón del país. Asimismo, cuestionó que las preocupaciones materiales desplacen el compromiso con los demás y exhortó a la población a involucrarse en la defensa de quienes necesitan protección.

"Seamos valientes para defender a la infancia, las y los jóvenes y las personas adultas mayores, a los más pequeños y necesitados de la sociedad, como Él lo hizo", manifestó en la parte final de su intervención.

El pontífice cerró su mensaje con una exhortación a construir un futuro basado en el amor y la solidaridad. "Tenemos una gran historia de santidad que transmitir, un hermoso presente que agradecer y un luminoso futuro para seguir construyendo entre todos", expresó.