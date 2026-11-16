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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDIÓ DE LOS PERUANOS

Sociedad

Tercer temblor en Ica: sismo de magnitud 4,7 remeció Palpa HOY, lunes 16 de noviembre, según IGP

El sismo de hoy registró a 60 kilómetros al suroeste de Lomas y se produjo a una profundidad de 30 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 4,7 se registró el 16 de noviembre, a las 14:26 horas, a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, Ica.
Un sismo de magnitud 4,7 se registró el 16 de noviembre, a las 14:26 horas, a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, Ica. | Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 4,7 se registró a las 14:26 horas a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, en Ica. El temblor de hoy, 16 de noviembre, tuvo una profundidad de 30 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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