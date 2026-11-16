Tercer temblor en Ica: sismo de magnitud 4,7 remeció Palpa HOY, lunes 16 de noviembre, según IGP
El sismo de hoy registró a 60 kilómetros al suroeste de Lomas y se produjo a una profundidad de 30 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un sismo de magnitud 4,7 se registró a las 14:26 horas a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, en Ica. El temblor de hoy, 16 de noviembre, tuvo una profundidad de 30 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Noticias en desarrollo…