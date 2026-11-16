Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

En vivo papa León XIV se despide de Perú y Guido Bellido contrataca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Ica sigue temblando: sismos de magnitudes 4,8 y 4,6 remecieron Nasca por cuarta y quinta vez HOY, lunes 16 de noviembre, según IGP

Los sismos de hoy registraron a una profundidad de 27 y 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y coincidieron con la salida del papa León XIV del Perú.

Esto eleva a cinco el total de sismos en la zona durante la jornada. Las autoridades continúan monitoreando la situación tras los temblores ocurridos.
Esto eleva a cinco el total de sismos en la zona durante la jornada. Las autoridades continúan monitoreando la situación tras los temblores ocurridos.Foto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La región Ica registró dos nuevos movimientos sísmicos durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, luego de los temblores reportados a lo largo de la jornada. Los eventos, de magnitudes 4,8 y 4,6, tuvieron como referencia geográfica las cercanías de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los últimos sismos ocurrieron con apenas siete minutos de diferencia y alcanzaron profundidades de 27 y 29 kilómetros. Ambos reportes señalaron una intensidad de II-III en San Juan de Marcona. Con estos movimientos, la zona acumuló cinco eventos sísmicos durante el lunes, según la información proporcionada.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

larepublica.pe
larepublica.pe

¿Dónde fueron los epicentros y qué magnitudes alcanzaron los últimos temblores reportados por el IGP?

Los dos movimientos sísmicos tuvieron como referencia el océano Pacífico, frente a la costa de San Juan de Marcona. El primero presentó coordenadas de latitud -15.04 y longitud -76.19, mientras que el segundo registró latitud -15.03 y longitud -76.10. Estas ubicaciones corresponden a los datos consignados por el Centro Sismológico Nacional del IGP.

LR Focus

Los reportes también detallaron que ambos eventos tuvieron profundidades menores a 30 kilómetros y magnitudes superiores a 4,5. La información fue difundida por el Instituto Geofísico del Perú durante la tarde del lunes 16 de noviembre, en una jornada en la que Ica acumuló cinco movimientos sísmicos, según los datos compartidos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal confirma corte este martes 17 de noviembre en Lima: AQUÍ los distritos afectados

Ica sigue temblando: sismos de magnitudes 4,8 y 4,6 remecieron Nasca por cuarta y quinta vez HOY, lunes 16 de noviembre, según IGP

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre se despide del país y aborda avión rumbo a Roma

Sociedad

¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal confirma corte este martes 17 de noviembre en Lima: AQUÍ los distritos afectados

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre se despide del país y aborda avión rumbo a Roma

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

Juan Carrasco Millones, exministro de Pedro Castillo, es condenado por presentar documentos falsos

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV