Ica sigue temblando: sismos de magnitudes 4,8 y 4,6 remecieron Nasca por cuarta y quinta vez HOY, lunes 16 de noviembre, según IGP

Esto eleva a cinco el total de sismos en la zona durante la jornada. Las autoridades continúan monitoreando la situación tras los temblores ocurridos.

Esto eleva a cinco el total de sismos en la zona durante la jornada. Las autoridades continúan monitoreando la situación tras los temblores ocurridos. Foto: Composición LR

La región Ica registró dos nuevos movimientos sísmicos durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, luego de los temblores reportados a lo largo de la jornada. Los eventos, de magnitudes 4,8 y 4,6, tuvieron como referencia geográfica las cercanías de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los últimos sismos ocurrieron con apenas siete minutos de diferencia y alcanzaron profundidades de 27 y 29 kilómetros. Ambos reportes señalaron una intensidad de II-III en San Juan de Marcona. Con estos movimientos, la zona acumuló cinco eventos sísmicos durante el lunes, según la información proporcionada.

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¿Dónde fueron los epicentros y qué magnitudes alcanzaron los últimos temblores reportados por el IGP?

Los dos movimientos sísmicos tuvieron como referencia el océano Pacífico, frente a la costa de San Juan de Marcona. El primero presentó coordenadas de latitud -15.04 y longitud -76.19, mientras que el segundo registró latitud -15.03 y longitud -76.10. Estas ubicaciones corresponden a los datos consignados por el Centro Sismológico Nacional del IGP.

Los reportes también detallaron que ambos eventos tuvieron profundidades menores a 30 kilómetros y magnitudes superiores a 4,5. La información fue difundida por el Instituto Geofísico del Perú durante la tarde del lunes 16 de noviembre, en una jornada en la que Ica acumuló cinco movimientos sísmicos, según los datos compartidos.