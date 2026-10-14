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Rafael Rey confiesa que le ofrecieron la embajada del Perú en España: "No hay decisión tomada”

El canciller Carlos Espá ya había deslizado la posibilidad de que Rey sea nombrado como representante diplomático en el Perú.

Rafael Rey señaló que le ofrecieron ser embajador de Perú en España | Foto: difusión.
Rafael Rey señaló que le ofrecieron ser embajador de Perú en España | Foto: difusión.
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Rafael Rey, exministro de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Keiko Fujimori, señaló que desde Cancillería se le ha ofrecido el cargo de embajador del Perú en España.

"Si me lo han pedido, se ha solicitado a España. Pero esto esta sujeto a la respuesta del país. Sí, yo ya acepte (el puesto). Pero mientras no haya resolución, no hay decisión tomada. La decisión es de la presidenta de la República cuando firma un decreto supremo", indicó en entrevista con Canal N.

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La decisión de que Rey sea el nuevo representante diplomático de Perú en España había sido sostenida por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. En entrevista, se le consultó al canciller sobre el posible nombramiento del exministro de Transportes en el puesto.

“Eso todavía no ha sido oficializado. Estamos hablando de los embajadores y ya se le ha solicitado. Vamos a esperarnos unos días para hacer los anuncios oficiales”, señaló en diálogo con el programa Beto a Saber.

Otros embajadores nombrados

El Gobierno ya oficializó el nombramiento de Elmer Schialer Salcedo como embajador del Perú en Canadá y de José Augusto Barba Caballero como representante diplomático en Costa Rica. Ambas designaciones fueron establecidas mediante resoluciones supremas suscritas por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, y publicadas en el diario oficial El Peruano.

Schialer fue ministro de Relaciones Exteriores durante la gestión de Dina Boluarte y, posteriormente, José Jerí lo designó como representante permanente del Perú ante los organismos internacionales. Es bachiller y licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar. Durante su trayectoria diplomática, también ocupó cargos como la Secretaría General de la Cancillería, la Embajada del Perú en Alemania y la Dirección General de la Comunidad Andina.

Por su parte, Barba Caballero es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo su grado académico y título profesional en 1978. Fundador del partido Cambio Radical, cuenta con más de dos décadas de trayectoria parlamentaria y se desempeñó como embajador en Panamá entre 2006 y 2009.

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