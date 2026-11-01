Canciller viajará a Rusia para gestionar la asistencia a peruanos que prestarían servicios en fuerzas armadas extranjeras Este desplazamiento ocurre en medio del reclutamiento de 450 peruanos en Rusia bajo falsas promesas laborales, de los cuales 50 han sido repatriados y otros 10 han fallecido.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y Garcés-Alvear, viajará a la Federación de Rusia para realizar gestiones de alto nivel orientadas a brindar asistencia a ciudadanos peruanos que estarían presentando servicios en fuerzas armadas extranjeras, según la Resolución Suprema N° 309-2026-PCM, publicada este 1 de noviembre en el diario El Peruano.

La autorización del viaje, inicialmente prevista del 1 al 6 de noviembre de 2026 para actividades en Portugal y España, fue ampliada hasta el 11 de noviembre e incorpora a Moscú como nuevo destino de la comisión de servicios, a fin de que el canciller pueda proporcionar información oportuna a los familiares de los connacionales vinculados a la situación descrita.

Video destacado ¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Canciller sostendrá reuniones con autoridades en Rusia

La normativa establece que el canciller sostendrá reuniones de trabajo con autoridades de la Federación de Rusia y otras entidades internacionales. Además, dispone que efectúe coordinaciones presenciales con la Embajada del Perú en ese país y desarrolle otras gestiones vinculadas con la asistencia de ciudadanos peruanos y sus familiares en el territorio nacional.

Las actividades oficiales en Moscú están previstas del 7 al 9 de noviembre; sin embargo, por razones de itinerario, el desplazamiento del titular de Relaciones Exteriores comprenderá del 6 al 11 de noviembre. Los gastos correspondientes a pasajeros aéreos y viáticos serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional de la cartera.

Presunto reclutamiento de 450 peruanos en Rusia

La llegada de Espá a Rusia se producirá en medio de la denuncia por ciudadanos peruanos que llegaron a Rusia bajo promesas laborales y terminaron en el conflicto bélico que mantiene ese país con Ucrania. Hasta el momento, se conocen los casos de 450 compatriotas, los cuales llegaron a dicho país con engaños de organizaciones criminales transnacionales, según señaló el canciller a la prensa.

El ministro aseguró que 50 connacionales que viajaron a Rusia lograron ser repatriados. No obstante, indicó que otros 10 fallecieron y trabajarán para repatriarlos. “Queremos demostrar a través de este gesto de darnos el trabajo de ir hasta Rusia que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores está preocupado y vamos a ir a hacer todos los esfuerzos para conseguir toda esa información que los familiares requieren y demandan con mucha justicia”, indicó.