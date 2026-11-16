En reconocimiento a su contribución al desarrollo económico sostenible y al acceso al financiamiento de emprendedores amazónicos, Caja Huancayo fue distinguida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) durante el Primer Encuentro Regional de Articulación Financiera y Reconocimiento de Resultados del Programa para Bionegocios en Junín, realizado el último martes en La Merced, Chanchamayo.

Este honor que destaca el aporte a la inclusión financiera y al impulso de actividades productivas que aprovechan responsablemente la biodiversidad, generando oportunidades económicas en la Selva Central, estuvo a cargo del Ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero; quien estuvo acompañado por el viceministro Willian Fernando León Morales; representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autoridades y entidades financieras aliadas.

En ese contexto, Caja Huancayo promueve financiamiento para actividades sostenibles vinculadas a la agroforestería no ganadera, productos forestales no maderables, ecoturismo y acuicultura. Entre las actividades financiadas figuran la producción de café, cacao, cítricos y plátano.

Según se informó, el 66.9 % de la cartera de bionegocios identificada por Caja Huancayo corresponde a la Selva Central de Junín. Asimismo, el 50.9 % de la cartera identificada ha sido validada por COFIDE y el 49.1 % está pendiente de validación. La entidad ofrece además financiamiento para capital de trabajo y activo fijo, destinado a insumos, maquinaria, equipos, infraestructura y mejoras productivas. El programa contempla un Bono del Buen Pagador del 15 % del monto desembolsado, sujeto al cumplimiento de condiciones, además de asistencia técnica, educación financiera y oportunidades de acceso comercial.

El reconocimiento se dio en el Primer Encuentro Regional de Articulación Financiera en La Merced. Foto: difusion.

Reconocimiento a productores y entidades financieras

Durante el primer encuentro regional, la entidad financiera fue reconocida por contribuir al acceso del financiamiento de bionegocios, así mismo se distinguió tres bionegocios beneficiarios financiados y celebró el hito de 5,000 créditos alcanzado por el Programa para Bionegocios en la Amazonía peruana.

Con presencia en localidades como La Merced, Perené, San Ramón, Pichanaqui, Satipo, Mazamari y Pangoa, Caja Huancayo reafirma su compromiso con la inclusión financiera, el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales de la Amazonía peruana.