Pasantías en la Comunidad Andina: abren convocatoria para estudiantes y egresados hasta el 16 de noviembre Los interesados pueden postular a 23 vacantes presenciales en Lima y 11 bajo modalidad virtual. El programa iniciará en enero de 2027 y tendrá una duración de 11 meses.

La Secretaría General de la Comunidad Andina abrió la convocatoria para su Programa de Pasantías 2027. La iniciativa ofrece 34 plazas para estudiantes universitarios o técnicos que cursen el último semestre académico o que hayan egresado en los últimos tres años de universidades, institutos o instituciones académicas similares reconocidas en Bolivia, Colombia, Ecuador o el Perú.

Los interesados pueden postular hasta el 16 de noviembre de 2026 y optar por alguna de las 23 vacantes presenciales, en la sede del organismo, en Lima (Perú), y 11 vacantes bajo modalidad virtual. El programa iniciará en enero de 2027 y tendrá una duración de 11 meses, con una dedicación de 30 horas semanales.

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Beneficios de la pasantía

Los pasantes seleccionados podrán acceder a una formación con visión regional y vivirán una experiencia de aprendizaje en la que aplicarán sus conocimientos para impulsar el proceso andino de integración. La pasantía también les permitirá participar en procesos que generen impacto en la vida de los más de 116 millones de ciudadanos de la Comunidad Andina.

El programa requiere perfiles en diversas especialidades, como derecho, economía, relaciones internacionales, comercio exterior, ciencia política, ingeniería (industrial, ambiental, agronómica, de minas y pesquera) e informática. También se busca cubrir puestos de biología, química farmacéutica, medicina veterinaria y zootecnia, así como pasantes especializados en administración, gestión pública, comunicación social, periodismo, diseño gráfico, producción audiovisual, turismo y psicología.

Para conocer más sobre los requisitos y el cronograma de postulación puedes ingresar a este enlace.

¿Qué es la Comunidad Andina?

La Comunidad Andina, creada en 1969, es un organismo de integración regional que promueve el desarrollo económico y social de sus Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. A lo largo de su historia, ha trabajado para fortalecer la cooperación y la integración entre las naciones, facilitando la movilidad de personas y promoviendo el comercio intrarregional y extrarregional. La CAN trabaja por llevar bienestar a sus más de 116 millones de ciudadanos.