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Sociedad

Decir "no sé hacerlo" puede darte el trabajo: la insólita clave que valoran los reclutadores en una entrevista laboral

Los reclutadores valoran la investigación sobre la empresa y la proactividad; el 56% destaca la coherencia en la trayectoria del candidato como un aspecto clave en el proceso de selección.

La honestidad es clave; un 59% de especialistas detecta como alerta mentir sobre antecedentes laborales o incumplir compromisos sin aviso previo durante procesos de selección.
La honestidad es clave; un 59% de especialistas detecta como alerta mentir sobre antecedentes laborales o incumplir compromisos sin aviso previo durante procesos de selección.Foto: Andina/Composición LR
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Reconocer que no se domina una determinada tarea puede convertirse en una señal favorable durante una entrevista laboral. De acuerdo con el estudio Red & Green Flags, elaborado por Bumeran, el 50% de los especialistas en Recursos Humanos considera positivo que unpostulante admita qué conocimientos o habilidades todavía necesita desarrollar. La investigación identifica las conductas que pueden favorecer o perjudicar a una persona durante un proceso de selección.

El informe también destaca la importancia de mantener un discurso consistente, demostrar interés por la organización y actuar con profesionalismo desde el primer contacto con los reclutadores. En contraste, mentir sobre la trayectoria laboral o incumplir compromisos sin comunicarlo son algunas de las actitudes que generan mayores alertas entre los responsables de contratación.

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¿Qué errores debes evitar en una entrevista laboral? Estas actitudes generan alertas entre los especialistas

La honestidad sobre la experiencia profesional es uno de los aspectos más observados por los reclutadores. Según el estudio de Bumeran, el 59% de los especialistas considera una señal negativa que un candidato mienta sobre sus antecedentes laborales. El mismo porcentaje identifica como una alerta incumplir compromisos durante la selección sin comunicar previamente el motivo.

Otras conductas también pueden perjudicar una postulación. El 47% de los consultados señala que faltar el respeto durante el proceso representa una señal de alerta, mientras que el 41% considera negativo exagerar o falsear las habilidades propias. Asimismo, el 35% cuestiona la falta de transparencia al explicar los motivos de salida de un empleo anterior.

La lista incluye otros comportamientos que pueden generar una impresión desfavorable: no realizar preguntas sobre el proceso, hablar negativamente de un trabajo previo, concentrarse únicamente en los resultados sin mencionar los aprendizajes y presentar versiones contradictorias sobre la experiencia. Cada una de estas actitudes fue mencionada por el 24% de los especialistas. Por su parte, el 18% considera una señal negativa exagerar las responsabilidades desempeñadas en puestos anteriores.

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Reconocer lo que no sabes también cuenta: las señales positivas que valoran los reclutadores

Admitir que todavía no se cuenta con determinada habilidad no necesariamente perjudica una candidatura. El 50% de los especialistas consultados por Bumeran considera favorable que una persona reconozca aquello que aún no sabe hacer. Esta respuesta permite mostrar una postura transparente sobre las propias capacidades, en lugar de atribuirse conocimientos que no se dominan.

La coherencia también ocupa un lugar central: el 56% de los responsables de selección la identifica como una señal positiva cuando el candidato mantiene una trayectoria y un discurso consistentes durante las distintas etapas. Además, el 50% valora que el postulante investigue sobre la organización y formule preguntas para conocer mejor el lugar al que busca incorporarse.

El profesionalismo y el interés genuino por la vacante también aparecen entre los aspectos destacados, ambos con un 44% de menciones. A ello se suman la proactividad y la disposición para asumir el puesto, señaladas por el 38% de los especialistas. Demostrar experiencia mediante ejemplos concretos y evidenciar habilidades blandas también suma, con un 31% en cada caso. Finalmente, el 25% considera importante que el candidato tenga una motivación clara y pueda acreditar sus conocimientos técnicos.

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