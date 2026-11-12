El curioso vehículo que llevará a León XIV por la universidad de Chiclayo donde fue gran canciller El mini papamóvil o golf móvil fue acondicionado especialmente para trasladar al pontífice durante su encuentro con cerca de 9.000 estudiantes de 18 universidades del país.

El papa León XIV utilizará un "Mini Papa Móvil" eléctrico para su visita a la USAT en Chiclayo el 13 de noviembre. Este vehículo facilitará su encuentro con estudiantes universitarios. | composición LR

El papa León XIV utilizará un "Mini Papa Móvil" eléctrico para su visita a la USAT en Chiclayo el 13 de noviembre. Este vehículo facilitará su encuentro con estudiantes universitarios. | composición LR

El papa León XIV tendrá un particular vehículo para movilizarse durante su visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo. Se trata de un pequeño vehículo eléctrico, conocido como “Mini Papa Móvil” o “Golf Móvil”, que ya se encuentra en las instalaciones de la casa de estudios y será utilizado por el pontífice durante su encuentro con jóvenes universitarios este viernes 13 de noviembre.

El vehículo fue gestionado y construido especialmente luego de conocerse el retorno de León XIV a Chiclayo, ciudad donde mantiene un vínculo cercano con la USAT. El papa fue gran canciller de esta universidad durante ocho años y recibió de la institución el grado de doctor honoris causa.

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Papa León XIV se reunirá con 9.000 universitarios

El encuentro reunirá a aproximadamente 9.000 estudiantes de más de 18 universidades del país, quienes llegarán a la USAT para escuchar el mensaje del pontífice, previsto para las 5.45 p. m.

De acuerdo con el vocero oficial de la universidad, padre Fabián Vallejos Malca, el minipapamóvil permitirá que León XIV pueda desplazarse por el campus, acercarse a los estudiantes y saludarlos durante la actividad.

El ingreso de las delegaciones comenzará a las 12.30 p. m. y se realizará por dos puertas principales. El acceso permanecerá habilitado hasta las 4.30 p. m., cuando se cerrarán las puertas para garantizar el desarrollo de la jornada.

La universidad también instalará dos pantallas digitales para que los asistentes puedan seguir el recorrido y el mensaje del papa.

Música, testimonios y mensaje de esperanza

Antes de la intervención de León XIV se presentarán tres testimonios de integrantes de la comunidad universitaria, entre estudiantes y trabajadores. Ellos compartirán experiencias personales y el papel que tuvo la fe en sus vidas.

La música también formará parte de la jornada. La agrupación Hakuna Perú, junto con dos o tres cantantes españoles, participará con canciones de contenido evangelizador.

Para atender a los visitantes, la USAT ha dispuesto alrededor de 200 jóvenes voluntarios, quienes recibieron capacitación para orientar y asistir a los peregrinos.

El vínculo de León XIV con la USAT

La visita tendrá un significado especial debido a la relación que León XIV mantuvo con la universidad durante sus ocho años como gran canciller. Durante ese periodo impulsó el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la identidad católica de la casa de estudios.

El vocero de la USAT también resaltó el interés del pontífice por los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En ese contexto, señaló que León XIV ha insistido en la necesidad de que los avances tecnológicos estén acompañados por el respeto a la dignidad humana.

El sacerdote invitó a la población de Chiclayo a recibir al papa con oración y hospitalidad. “Pidamos al Espíritu Santo la sabiduría para que el Santo Padre nos transmita la voz de Dios y nos dé la esperanza que tanto necesitamos”, señaló.

La visita a la USAT será uno de los momentos centrales de la agenda de León XIV en Chiclayo, donde el pontífice regresará a un espacio con el que mantiene un vínculo de varios años.